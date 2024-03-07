Yerlikaya: Kırmızı Bülten’le aranan 262 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Odakule'deki İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanlığı Meclis Toplantısında dün yaptığı konuşmada, görevde bulunduğu 9 ayda düzenlenen operasyonlara dair bilgi verdi.

Yerlikaya, “Türkiye genelinde organize suçlarla ilgili 1069 operasyon yapıldı ve 384 organize suç çetesi çökertildi. İstanbul'da ise organize suçlarla ilgili 112 operasyon yapıldı ve 90 suç çetesi çökertildi” dedi.

32 bin 951 sosyal medya hesabı incelendi

Bakan Yerlikaya, Türkiye genelinde 32 bin 951 sosyal medya hesabı üzerinden inceleme yapıldığını, İstanbul'da ise bu rakamın 18 bin 32 olduğunu söyledi.

Interpol operasyonları

Türkiye'de Interpol operasyonlarında 262’si hakkında Kırmızı Bülten olan, aranan 372 kişinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, ülke genelinde uyuşturucu operasyonlarında 270 bin 224 kişinin gözaltına alındığını, 24 bin 302'sinin tutuklandığını ve 11 bin 28'inin adli kontrol şartıyla serbest kaldığını belirtti.

“74 bin 318 ruhsatsız silah ele geçirildi”

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili de şunları söyledi:

“49 bin 488 kişi gözaltına alındı, 4 bin 413 kişi tutuklandı ve 2 bin 243 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Türkiye'de toplam 74 bin 318 ruhsatsız silah ele geçirildi ve konuyla ilgili de 81 bin 795 kişi yakalandı.

Bu silahlardan 53 bin 330'u tabanca, 5 bin 289'u av tüfeği, 1689'u uzun namlulu silah, 32'isi ise ağır silah.

Türkiye genelinde kaçakçılıkla ilgili 23 bin 287 operasyon yapıldı. 32 bin 416 kişi gözaltına alındı, 522 kişi tutuklandı, 744 kişi adli kontrol şartı ile bırakıldı. Toplam, 2 milyar 517 milyon vergi kaybı önlendi.

İstanbul'da ise 828 operasyon yapıldı. 1494 kişi gözaltına alındı, 49 kişi tutuklandı ve 83 kişi ise adli kontrol ile bırakıldı. Toplam 624 milyon vergi kaybı önlendi.”

İnsan kaçakçılığı

Göç konusunda da çalışmalara devam ettiklerini aktaran Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Ülkemizde 4 milyon 517 bin 647 yabancı var. Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı ile ilgili 5 bin 881 operasyon yapıldı. İstanbul'daki yabancı sayısı ise 1 milyon 92 bin 697. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili 499 operasyon yapıldı.

Bugün itibariyle, 30 büyükşehrimizde 162 mobil göç noktası var. Bu zamana kadar bu merkezlerde 299 bin 796 kişi sorgulandı, 62 bin 754 düzensiz göçmen tespit edildi. İstanbul'da ise 103 nokta bulunuyor, buralarda 197 bin 555 kişi sorgulandı ve 57 bin 745 düzensiz göçmenin tespiti yapıldı. 104 charter sefer ile 20 bin 96 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.”

(AS)