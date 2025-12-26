ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:06 26 Aralık 2025 10:06
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.12.2025 10:08 26 Aralık 2025 10:08
Okuma Okuma:  1 dakika

Yerlikaya: Kaçak ve sahte içkiye yönelik operasyonlarda 171 şüpheliye işlem

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilde son bir hafta boyunca kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ile ticaretine yönelik geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Yerlikaya: Kaçak ve sahte içkiye yönelik operasyonlarda 171 şüpheliye işlem
Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilde son bir hafta boyunca kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ile ticaretine yönelik geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Operasyonlarda toplam 91 bin 384 litre sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, söz konusu çalışmaların cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimleri tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

İl jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlüklerinin sahada aktif görev aldığını vurgulayan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“Bu ürünleri ele geçirerek sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesinin önüne geçtik. Sahte alkolle mücadelemizi 81 ilimizde kararlılıkla sürdürüyoruz. Şüpheli durumları lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım. Operasyonlarda görev alan tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum.”

(EMK)

İstanbul
Ali Yerlikaya içki içki fiyatları
Yeni yıla sayılı günler kala sigara ve içkiye zam gelecek mi?
22 Aralık 2025
BEDELLİ ASKERLİK 280 BİN TL OLDU
Akaryakıt, tütün mamulleri ve içkiye otomatik ÖTV zammı
3 Temmuz 2025
Görmezden gelinen sahte içki vakaları: Bir buçuk ayda 133 can kaybı
21 Şubat 2025
KIRK KİŞİ YOĞUN BAKIMDA
Ankara: Sahte içkiden 54 kişi öldü
17 Şubat 2025
