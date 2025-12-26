Yerlikaya: Kaçak ve sahte içkiye yönelik operasyonlarda 171 şüpheliye işlem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilde son bir hafta boyunca kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ile ticaretine yönelik geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Operasyonlarda toplam 91 bin 384 litre sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, söz konusu çalışmaların cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimleri tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

İl jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlüklerinin sahada aktif görev aldığını vurgulayan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“Bu ürünleri ele geçirerek sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesinin önüne geçtik. Sahte alkolle mücadelemizi 81 ilimizde kararlılıkla sürdürüyoruz. Şüpheli durumları lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım. Operasyonlarda görev alan tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum.”

(EMK)