Yerlikaya: İşçilerin beşi konteynerde, üçü araçta, biri kamyonda

SSR Mining ve Çalış Holding ortaklığındaki Anagold Madencilik'e ait Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni‘ndeki siyanürlü liç alanın çökmesinden sonra toprağın altında kalan dokuz işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dokuz işçiden beşinin konteynerde, üçünün araçta, birinin de kamyonda olduğunu söyledi.

Yerlikaya şunları söyledi:

"Yapılan tüm değerlendirmelerde aradığımız arkadaşların 5'inin bir konteyner içinde yer aldığı, 3'ün bir araç içinde yer aldığı, diğer şoför kardeşimizin de kamyon içinde farklı bir bölgede olduğu değerlendiriliyor. Bu kütle içerisinde bir avantajımız var. Araç içinde ve konteyner içinde olan demek bizim metal radar tespitleriyle bu kütle üzerinde tespit edilmesi.

Herhangi bir toprak kayması olup olmadığını bilim insanlarımız anbean değerlendiriyor. AFAD koordinasyonunda arama çalışmalarına güvenliğe dikkat ederek devam ediyor. İfade ettiğimiz gibi arama kurtarma çalışmalarımız gece gündüz devam edecek.

İşçilerin yeri biliniyor olsaydı burada söylerdim. Kamyonumuzun hareket halindeyken heyelan olduğunda içinde olduğunu, diğer 3 arkadaşında araç ve yakınında olduğu... 10 milyon metreküplük bir topraktan bahsediyoruz. Aramayı yapmak için avantajımız bu radarla derinliğe denk gelinin yerde arkadaşlarımıza ulaşmak. Bu bizim avantajımız. Bunu değerlendirmek için yağmur da olsa kar da olsa gece gündüz olmadan durmayacağız."