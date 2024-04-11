Yerlikaya duyurdu: Kocaeli merkezli üç ilde yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli merkezli üç ilde liderliğini Danı Talal Awad Abushanap'ın yaptığı 'Uluslararası Uyuşturucu Madde' organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-11' operasyonlarında toplamda; 608 kilo kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildiğini açıkadı. Ayrıca, Yerlikaya, organize suç örgütü liderinin de aralarında bulunduğu 13 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Narkoçelik-11 operasyonunda yakalanan kokain miktarı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 'Türkiye'de bir defada yakalanan 3'üncü en büyük kokain miktarı' oldu" dedi.

(EMK)