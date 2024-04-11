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Yayın Tarihi: 11 Nisan 2024 09:29
 ~ Son Güncelleme: 11 Nisan 2024 09:53
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Yerlikaya duyurdu: Kocaeli merkezli üç ilde yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Danı Talal Awad Abushanap'ın liderliğindeki örgüte operasyon yapıldığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yerlikaya duyurdu: Kocaeli merkezli üç ilde yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli merkezli üç ilde liderliğini Danı Talal Awad Abushanap'ın yaptığı 'Uluslararası Uyuşturucu Madde' organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-11' operasyonlarında toplamda; 608 kilo kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildiğini açıkadı. Ayrıca, Yerlikaya,  organize suç örgütü liderinin de aralarında bulunduğu 13 kişinin gözaltına alındığını belirtti. 

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Narkoçelik-11 operasyonunda yakalanan kokain miktarı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 'Türkiye'de bir defada yakalanan 3'üncü en büyük kokain miktarı' oldu" dedi.

(EMK)

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Soylu: Narkotikle mücadelede sıçrama yakaladık
20 Mayıs 2021
/haber/soylu-narkotikle-mucadelede-sicrama-yakaladik-244367
BM, esrarı narkotik maddeler listesinden çıkardı
3 Aralık 2020
/haber/bm-esrari-narkotik-maddeler-listesinden-cikardi-235417
ONUR YASER CAN DAVASI
Narkotik Şube Delilleri “Şifreyle” mi Kararttı?
4 Mart 2016
/haber/narkotik-sube-delilleri-sifreyle-mi-karartti-172706
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