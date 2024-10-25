Yerlikaya duyurdu: 31 ilde operasyon, 176 gözaltı

İçişleri Bakanı Bakan Ali Yerlikaya, 31 ilde 176 kişinin "örgüt üyeliği", "örgüt propagandası yapmak" ve "örgüte finans sağlamak" gibi iddialarla gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, operasyonun "PKK/KCK-PYD/YPG"ye yönelik olduğu ileri sürdü. Operasyonların Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Siirt, Urfa, Şırnak, Tekirdağ, Dersim ve Van'da düzenlendiği belirtti.

İstanbul'da 44, Ankara 35 gözaltı

MA’nın haberinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 44 kişi hakkında "örgüte finans sağlamak" ve "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da birçok eve baskın düzenlendi. Ev baskınlarında en az 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin Fatih'te bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde götürüldükleri öğrenildi. Gözaltılara dair 24 saatlik avukat görüş kısıtlılığı olduğu ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında ise 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında kaç kişinin gözaltına alınıp alınmadığı bilinmiyor.

Bitlis merkezli Diyarbakır, Mardin ve Yalova’da ise 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü aktarıldı.

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(VC/RT)