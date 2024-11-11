Yerlikaya duyurdu: 16 ilde 'Bayğara' operasyonu, 270 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Adana merkezli olarak 16 ilde düzenlenen geniş çaplı "Kuyu-37" operasyonunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, organize suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara’nın yönettiği ve 83 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen örgüte yönelik operasyonda 270 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Operasyonlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Mersin, Niğde, Bursa, Antalya, Urfa, Antep, Kırklareli, Batman, Mardin, Muş ve Sakarya’da eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, gözaltına alınan şüpheliler kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, nitelikli yağma, uyuşturucu ve silah ticareti, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevlisine hakaret ve kamu malına zarar verme gibi suçlardan yargılanacak.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 AK-47 otomatik silah, 2 diğer otomatik silah, 4 el bombası, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, döviz, Türk lirası ve dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca, 8 konut, 2 arsa, 1 otomobil, 4 motosiklet ve 19 banka hesabına el konuldu.