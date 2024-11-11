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Yayın Tarihi: 11 Kasım 2024 08:35
 ~ Son Güncelleme: 11 Kasım 2024 08:40
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Yerlikaya duyurdu: 16 ilde 'Bayğara' operasyonu, 270 gözaltı

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, gözaltına alınan şüpheliler kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, nitelikli yağma, uyuşturucu ve silah ticareti, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevlisine hakaret ve kamu malına zarar verme gibi suçlardan yargılanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir basın toplantısı sırasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yer alıyor. Masanın arkasında oturmuş ve ciddi bir ifadeyle konuşma yapıyor. Masada bir dizüstü bilgisayar, su bardağı ve birkaç mikrofon görülebiliyor; mikrofonların üzerinde çeşitli basın kuruluşlarının logoları bulunmakta. Arka planda, mavi renkte bir afiş üzerinde büyük harflerle “TÜRKİYE’NİN HUZURU” ifadesi yer alıyor ve hemen altında Balıkesir yazısı dikkat çekiyor. Arka plan, etkinliğin Balıkesir'de düzenlendiğini belirten yazılarla dolu ve afişin baskın renkleri sarı ve mavi tonlarında
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Adana merkezli olarak 16 ilde düzenlenen geniş çaplı "Kuyu-37" operasyonunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, organize suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara’nın yönettiği ve 83 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen örgüte yönelik operasyonda 270 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Operasyonlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Mersin, Niğde, Bursa, Antalya, Urfa, Antep, Kırklareli, Batman, Mardin, Muş ve Sakarya’da eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, gözaltına alınan şüpheliler kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, nitelikli yağma, uyuşturucu ve silah ticareti, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevlisine hakaret ve kamu malına zarar verme gibi suçlardan yargılanacak.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 AK-47 otomatik silah, 2 diğer otomatik silah, 4 el bombası, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, döviz, Türk lirası ve dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca, 8 konut, 2 arsa, 1 otomobil, 4 motosiklet ve 19 banka hesabına el konuldu.

Haber Yeri
İstanbul
Ali Yerlikaya operasyon
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