Yerlikaya: Di operasyonên li dijî rêxistinên sûc de 26 kes hatin girtin

Wezîrê Karên Navxweyî Ali Yerlikaya ragihand ku ji 41 gumanbarên ku di operasyonên li pênc bajaran de hatine desteserkirin, jê 26 kes hatine girtin.
Wezîr Yerlikaya di parvekirinek li ser medyaya civakî de diyar kir û got:
"Di operasyonên ku ji hêla cendirmeyên me ve li dijî pênc rêxistinên sûcên organîzekirî yên cuda li pênc bajaran hatine kirin de, 41 gumanbar hatin zeftkirin. Ji wan gumanbaran di hesabên 26 kesan de bi tevahî 1.2 mîlyar Lîreyên Tirkî hatiye tespîtkirin û ew kesana hatin girtin. Ji bo neh ji wan tedbîrên kontrola edlî hatine sepandin, karên dadwerî yên din jî didome.
Îdiayên li dijî rêxistinên sûc
Di encama xebatên Fermandariyên Cendirmeyan ên Bajaran de:
*Li Aydinê bi zext, zorê û gefan ji kargehan xerac komkirinê,
*Li Colemêrgê bi reklaman bikarhêner arasteyî malperên behîsên neqanûnî kirine û bi vî awayî sextekarî pêk anîne,
*Li Enqere û Balikesîrê bi awayekî rêxistinkirî bazirganiya madeyên hişbir kirine,
*Li Mersînê bi îdiaya ku qaçaxçîtiya çekan kirine derbarê gumanbaran de dozgeriyan lêpirsîn dan destpêkirin.
Yerlikaya ragihand ku li gorî daneyên Lijneya Lêkolînên Sûcên Darayî (MASAK), di hesabên 26 gumanbarên hatine girtin de 1.2 milyar Lîreyên Tirk hatine tespîtkirin û hesabên wan ên bankê girtine bin çavdêriyê.
(EMK/AY)