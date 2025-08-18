TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 18 Tebax 2025 10:46
 ~ Nûkirina Dawî: 18 Tebax 2025 10:49
1 xulek Xwendin

Yerlikaya: Di operasyonên li dijî rêxistinên sûc de 26 kes hatin girtin

Yerlikaya ragihand ku li gorî daneyên Lijneya Lêkolînên Sûcên Darayî (MASAK), di hesabên 26 gumanbarên hatine girtin de 1.2 milyar Lîreyên Tirk hatine tespîtkirin û hesabên wan ên bankê girtine bin çavdêriyê.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Yerlikaya: Di operasyonên li dijî rêxistinên sûc de 26 kes hatin girtin

Wezîrê Karên Navxweyî Ali Yerlikaya ragihand ku ji 41 gumanbarên ku di operasyonên li pênc bajaran de hatine desteserkirin, jê 26 kes hatine girtin.

Wezîr Yerlikaya di parvekirinek li ser medyaya civakî de diyar kir û got:

"Di operasyonên ku ji hêla cendirmeyên me ve li dijî pênc rêxistinên sûcên organîzekirî yên cuda li pênc bajaran hatine kirin de, 41 gumanbar hatin zeftkirin. Ji wan gumanbaran di hesabên 26 kesan de bi tevahî 1.2 mîlyar Lîreyên Tirkî hatiye tespîtkirin û ew kesana hatin girtin. Ji bo neh ji wan tedbîrên kontrola edlî hatine sepandin, karên dadwerî yên din jî didome.

Îdiayên li dijî rêxistinên sûc

Di encama xebatên Fermandariyên Cendirmeyan ên Bajaran de:

*Li Aydinê bi zext, zorê û gefan ji kargehan xerac komkirinê,

*Li Colemêrgê bi reklaman bikarhêner arasteyî malperên behîsên neqanûnî kirine û bi vî awayî sextekarî pêk anîne,

*Li Enqere û Balikesîrê bi awayekî rêxistinkirî bazirganiya madeyên hişbir kirine,

*Li Mersînê bi îdiaya ku qaçaxçîtiya çekan kirine derbarê gumanbaran de dozgeriyan lêpirsîn dan destpêkirin.

Yerlikaya ragihand ku li gorî daneyên Lijneya Lêkolînên Sûcên Darayî (MASAK), di hesabên 26 gumanbarên hatine girtin de 1.2 milyar Lîreyên Tirk hatine tespîtkirin û hesabên wan ên bankê girtine bin çavdêriyê.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
madeyên hişbir rêxistinên sûcî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê