Yerlikaya: Depremden 187 kişi etkilendi, 43 kişi tedavi altında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından Malatya'ya gitti.

Yerlikaya, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde yapılan toplantının ardından basına açıklama yaptı.

Depremde can kaybının bulunmadığını belirten Bakan Yerlikaya, 187 kişinin depremden etkilendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Depremden Urfa, Elazığ, Batman, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Tunceli illerimiz etkilendi. Depremin hemen ardından 2 genel müdür, 3 daire başkanımız Malatya ilinde, 1 genel müdür ve 2 daire başkanımız da Elazığ ilinde görevlendirildi. Yani 10 hasar tespit ekibi Malatya'da, 10 hasar tespit ekibi de Elazığ'da kuruldu. Hem Malatya'da hem de Elazığ'da bugün an itibarıyla hasar tespitleri ile ilgili çalışma süreçlerimiz başlatıldı.

"AFAD'dan 55 araç, 210 personelimiz ile jandarma ve emniyet teşkilatımızdan 3 İHA ile 1 insanlı keşif uçağımız çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar 112 Çağrı Merkezimize saat 15.00 itibarıyla 1112 ihbar geldi.

"Bu ihbarların 963'ü bilgi, 149'u yardım amaçlıdır. Saat 11.00'e doğru açıklamıştım, Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da birer olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldi. Şükürler olsun, herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır.

"Sağlık Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre Malatya'da 33, Elazığ'da 32, Adıyaman'da 18, Diyarbakır'da 17, Kahramanmaraş'ta 3 ve Şanlıurfa'da 2 olmak üzere toplam 187 vatandaşımız depremden etkilendi. 43 vatandaşımız şu ana kadar gözetim altında tutuluyor, diğerleri ayaktan tedavi ile taburcu edildikleri bilgilerini buradaki arkadaşlarımız da bize arz ettiler.

"Malatya ili Pütürge ve Kale ilçesinde kaya düşmesi meydana geldi. An itibarıyla kaya düşmesi sonucu kapanan yollarımız bulunmamaktadır. Karayollarımız süratle bunu temizledi. Depremde etkilenen illerimizde enerji kesintisi yoktur, altyapı hasarı yoktur, su kesintisi ihbarı yoktur. Hastanelerimizin binalarında da arkadaşlarımız şu ana kadar en ufak bir olumsuzluğun olmadığını da bizlere iletmişlerdir. Başta Malatyalı hemşehrilerimiz olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."