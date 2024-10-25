Yerlikaya'dan TUSAŞ açıklaması: Rehin alma durumu yaşanmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bilkent Şehir Hastanesi’nde 23 Ekim'de Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya, erkek şahsın özel harekatçılara 2 el bombası attığını ve kadın sahsın ise yaralanınca kendisini patlattığını açıkladı.

TUSAŞ’ta rehin alma olayının yaşanmadığını belirten Yerlikaya, “Hiçbir şekilde içeride akademinin içerisinde rehin olayı yaşanmamıştır, net, açık. Eğer biz içeriye bu şekilde girmekte geç kalsaydık Allah muhafaza bunları konuşuyor olabilirdik” dedi.

Olayın ardından başlatılan operasyonlara değinen Yerlikaya, Mardin'in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyon düzenlediğini söyledi. Operasyonda Ramazan Aktaş isimli kişinin operasyonda öldüğünü söyledi. Yerlikaya, Aktaş’ın PKK’li olduğunu ileri sürdü.

TUSAŞ saldırısını PKK üstlendi

Ankara’da TUSAŞ tesislerine saldırı

(RT)