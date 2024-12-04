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HABER
Yayın Tarihi: 4 Aralık 2024 17:26
 ~ Son Güncelleme: 5 Aralık 2024 09:43
2 dk Okuma

Yerlikaya'dan Abdullah Zeydan ve Ahmet Türk açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yargıtay'ın Abdullah Zeydan kararı ile ilgili, "Kararı okumadım. Bundan sonra ne olacağına ve itiraz sürecine bakmak lazım" dedi. Yerlikaya, Ahmet Türk'ün göreve iadesiyle ilgili soruya ise; "Gündemimizde öyle bir şey yok" yanıtını verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yerlikaya'dan Abdullah Zeydan ve Ahmet Türk açıklaması
*Fotoğraf: AA

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan kararı hakkında konuştu.

Yerlikaya, Yargıtay'ın kararı üzerine "Ben o kararı okumadım. Akşamüzeri çıkmış. Arkadaşlarımdan duyduğum kararın buradan Diyarbakır 5. Ağır Ceza'ya gideceği yeniden gideceğidir. Diyarbakır'da memnu haklarla ilgili nasıl bir karar çıkar, itiraz süreci nasıl bunlara bakmak lazım. Buna bakalım ona göre" dedi.

Kayyımın 'geçici bir tedbir' olduğunu savunan Yerlikaya, "İki ayda bir gelişme var mı diye bakıyoruz" dedi.

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Ahmet Türk sorusu: 10 yıl üstü cezası var

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk'ün görevine geri döneceği yönündeki iddialara ilişkin ise; "Bizim gündemimizde öyle bir şey yok. 10 yıl üstü ceza durumu var. Devam ederken nasıl döner?" diye konuştu.

Yargıtay'dan Zeydan kararı: Üç yıl geçmeli

Yargıtay, Zeydan'ın memnu haklarının iadesiyle ilgili kararı bozdu. Dosya Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülecek.

Yargıtay kararında, Zeydan hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının ilk kesinleşme tarihinin 25 Mart 2018 olduğu hatırlatıldı.  Kararda, hükmün 20 Aralık 2022'de kesinleştiği ifade edildi.

Kesinleşen hüküm tarihinde Zeydan'ın tahliye edildiği, yasaklanmış hakların geri verilmesinin söz konusu olabilmesi için bihakkın tahliye tarihinin üzerinden 3 yıl geçmesi gerektiği belirtildi.

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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
abdullah zeydan ahmet Türk Ali Yerlikaya
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