Yerlikaya'dan Abdullah Zeydan ve Ahmet Türk açıklaması

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan kararı hakkında konuştu.

Yerlikaya, Yargıtay'ın kararı üzerine "Ben o kararı okumadım. Akşamüzeri çıkmış. Arkadaşlarımdan duyduğum kararın buradan Diyarbakır 5. Ağır Ceza'ya gideceği yeniden gideceğidir. Diyarbakır'da memnu haklarla ilgili nasıl bir karar çıkar, itiraz süreci nasıl bunlara bakmak lazım. Buna bakalım ona göre" dedi.

Kayyımın 'geçici bir tedbir' olduğunu savunan Yerlikaya, "İki ayda bir gelişme var mı diye bakıyoruz" dedi.

Van Belediye Eş Başkanı Zeydan: Oyunu bozmaya davet ediyoruz

Ahmet Türk sorusu: 10 yıl üstü cezası var

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk'ün görevine geri döneceği yönündeki iddialara ilişkin ise; "Bizim gündemimizde öyle bir şey yok. 10 yıl üstü ceza durumu var. Devam ederken nasıl döner?" diye konuştu.

Yargıtay'dan Zeydan kararı: Üç yıl geçmeli

Yargıtay, Zeydan'ın memnu haklarının iadesiyle ilgili kararı bozdu. Dosya Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülecek.

Yargıtay kararında, Zeydan hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının ilk kesinleşme tarihinin 25 Mart 2018 olduğu hatırlatıldı. Kararda, hükmün 20 Aralık 2022'de kesinleştiği ifade edildi.

Kesinleşen hüküm tarihinde Zeydan'ın tahliye edildiği, yasaklanmış hakların geri verilmesinin söz konusu olabilmesi için bihakkın tahliye tarihinin üzerinden 3 yıl geçmesi gerektiği belirtildi.

Yargıtay’dan Zeydan kararı: Memnu haklarının iadesine ilişkin karar usulsüz

(RT)