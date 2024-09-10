ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 10 Eylül 2024 12:32
 ~ Son Güncelleme: 10 Eylül 2024 12:37
3 dk Okuma

8 YAŞINDAKİ NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Yerlikaya: Çok hızlı bir şekilde bu olayın aydınlatılacağını düşünüyorum

Bakan Ali Yerlikaya, "Şu anda bu konuda 4 savcı kollukla beraber bu işin soruşturmasını yürütüyor. Hep beraber ne olacağını göreceğiz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta bir basın toplantısı ya da röportaj anı görülüyor. Ortadaki kişi, takım elbise giymiş ve etrafında gazeteciler tarafından mikrofon uzatılıyor. Mikrofonların üzerinde çeşitli haber kanallarının logoları (TRT Haber, Habertürk, A Haber, Anadolu Ajansı gibi) dikkat çekiyor. Kişinin resmi bir açıklama yaptığı veya önemli bir konuda basın mensuplarına bilgi verdiği anlaşılıyor. Sağ ve sol tarafta iki kişi daha yer alıyor, onlar da resmi kıyafetler giymiş ve dikkatle dinliyor. Arka planda ise başka katılımcılar ve bir kalabalık görülüyor, fotoğraf genel olarak bir resmi etkinliği veya önemli bir açıklama anını yansıtıyor.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili, "Çok hızlı bir şekilde bu olayın aydınlatılacağını düşünüyorum. 85 milyon, bu olaydan son derece üzüntü duyuyor. Herkesin istediği bir an önce bu olayın aydınlığa kavuşması ve adaletin tecelli etmesi." dedi.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin, Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili sorularını cevapladı.

"Kabine Toplantısı'nda bir sunum yaptınız mı, bu konuyu görüştünüz mü?" sorusu üzerine Yerlikaya, "Şu anda bu konuda 4 savcı kollukla beraber bu işin soruşturmasını yürütüyor. Hep beraber ne olacağını göreceğiz” dedi.

“Detayı Adalet Bakanımız paylaşır”

Yerlikaya, gözaltı sayısının artıp artmayacağına ilişkin soruya ise "Savcılara verilen ifadeler doğrultusunda neler ortaya çıkarsa süreç devam eder. Detayı Adalet Bakanımız paylaşır. Tamamen onun görev alanı" yanıtını verdi.

“Tekrar anlatmaya gerek var mı?”

Olayın nedenine dair kuvvetli bir şüphe olup olmadığı sorusunu da cevaplayan Yerlikaya, şu şöyle dedi:

"Çok hızlı bir şekilde bu olayın aydınlatılacağını düşünüyorum. 85 milyon, bu olaydan son derece üzüntü duyuyor. Herkesin istediği bir an önce bu olayın aydınlığa kavuşması ve adaletin tecelli etmesi. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da Narin kızımızı öldüren kimse mahkemelerde yargılanıp hak ettiği cezaları almasının takipçisi olacağını söyledi."

Yerlikaya, "Siz de aileye başsağlığı dilemediniz paylaşımınızda. Ona binaen bir şüphe mi var?" sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"Narin kızımızın cansız bedeninin bulunduğunu kamuoyu ile paylaştım. Allah'tan rahmet diledim. Mekânı cennet olsun istedim. Başımız sağ olsun dedim. Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Yani herkesin okuduğu zaman, anladığı, hissettiği bir durum. Tekrar anlatmaya gerek var mı?"

“Son sözü hakimler söyleyecek”

Bakan Yerlikaya, "İnşallah bir daha insanlığımızdan utanacağımız tablo ile karşı karşıya gelmeyiz” dedi şöyle devam etti:

"Burada basın da çok önemli bir görev üstlendi, görevini yaptı. Son sözü artık hakimler söyleyecek, savcılar söyleyecek. Ben her zaman göreve geldiğimden beri biliyorsunuz şunu söylüyorum, biz tespit edilen suçu aydınlatıp suçluyu götürüp adalete teslim ediyoruz. Benim görevim bu. İçişleri Bakanlığının görevi, suçu önlemek ama önleyemiyorsa suç işlendiyse yakalayıp adalete teslim etmek. Gelinen noktada artık konu tamamen adliyenin."

Diyarbakır'da kadınlar öncülüğünde Narin Güran için taziye evi kuruluyor
Diyarbakır'da kadınlar öncülüğünde Narin Güran için taziye evi kuruluyor
Bugün 11:16
Narin Güran'ın öldürülmesi, "organize cinayet"
DİYARBAKIR BAROSU BAŞKANI EREN:
Narin Güran'ın öldürülmesi, "organize cinayet"
9 Eylül 2024
Narin Güran toprağa verildi
Narin Güran toprağa verildi
9 Eylül 2024
Narin’i arama çalışmaları sürüyor: Kayıp 12 dakika araştırılıyor
Narin’i arama çalışmaları sürüyor: Kayıp 12 dakika araştırılıyor
5 Eylül 2024
Narin Güran'ın annesi: Dünya artık bir hapishane, ben de içindeyim
Narin Güran'ın annesi: Dünya artık bir hapishane, ben de içindeyim
27 Ağustos 2024
Küçük Narin, büyük umut: Birlikte bulalım
KADINLARIN GÜNDEMİ
Küçük Narin, büyük umut: Birlikte bulalım
25 Ağustos 2024
“Narin’in katili kutsal aileniz”
“Narin’in katili kutsal aileniz”
9 Eylül 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Narin Güran Narin Güran cinayeti Narin Güran protestoları Ali Yerlikaya
ilgili haberler
Diyarbakır'da kadınlar öncülüğünde Narin Güran için taziye evi kuruluyor
Bugün 11:16
/haber/diyarbakir-da-kadinlar-onculugunde-narin-guran-icin-taziye-evi-kuruluyor-299462
DİYARBAKIR BAROSU BAŞKANI EREN:
Narin Güran'ın öldürülmesi, "organize cinayet"
9 Eylül 2024
/haber/narin-guran-in-oldurulmesi-organize-cinayet-299453
Narin Güran soruşturmasında yayın yasağı kaldırıldı
9 Eylül 2024
/haber/narin-guran-sorusturmasinda-yayin-yasagi-kaldirildi-299450
“Narin’in katili kutsal aileniz”
9 Eylül 2024
/haber/narinin-katili-kutsal-aileniz-299425
Diyarbakır’da Narin protestosu: Narin çocuktur, katil devlettir
9 Eylül 2024
/haber/diyarbakirda-narin-protestosu-narin-cocuktur-katil-devlettir-299423
Narin Güran toprağa verildi
9 Eylül 2024
/haber/narin-guran-topraga-verildi-299419
Narin Güran'ın ön otopsi raporu: Cesette çürüme ve erime var
8 Eylül 2024
/haber/narin-guran-in-on-otopsi-raporu-cesette-curume-ve-erime-var-299414
Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
8 Eylül 2024
/haber/narin-guran-in-cansiz-bedeni-bulundu-299411
Tutuklanan amcanın arabasında Narin’e ait yeni DNA bulundu
6 Eylül 2024
/haber/tutuklanan-amcanin-arabasinda-narine-ait-yeni-dna-bulundu-299392
Narin’i arama çalışmaları sürüyor: Kayıp 12 dakika araştırılıyor
5 Eylül 2024
/haber/narini-arama-calismalari-suruyor-kayip-12-dakika-arastiriliyor-299351
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Diyarbakır'da kadınlar öncülüğünde Narin Güran için taziye evi kuruluyor
Bugün 11:16
/haber/diyarbakir-da-kadinlar-onculugunde-narin-guran-icin-taziye-evi-kuruluyor-299462
DİYARBAKIR BAROSU BAŞKANI EREN:
Narin Güran'ın öldürülmesi, "organize cinayet"
9 Eylül 2024
/haber/narin-guran-in-oldurulmesi-organize-cinayet-299453
Narin Güran soruşturmasında yayın yasağı kaldırıldı
9 Eylül 2024
/haber/narin-guran-sorusturmasinda-yayin-yasagi-kaldirildi-299450
“Narin’in katili kutsal aileniz”
9 Eylül 2024
/haber/narinin-katili-kutsal-aileniz-299425
Diyarbakır’da Narin protestosu: Narin çocuktur, katil devlettir
9 Eylül 2024
/haber/diyarbakirda-narin-protestosu-narin-cocuktur-katil-devlettir-299423
Narin Güran toprağa verildi
9 Eylül 2024
/haber/narin-guran-topraga-verildi-299419
Narin Güran'ın ön otopsi raporu: Cesette çürüme ve erime var
8 Eylül 2024
/haber/narin-guran-in-on-otopsi-raporu-cesette-curume-ve-erime-var-299414
Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
8 Eylül 2024
/haber/narin-guran-in-cansiz-bedeni-bulundu-299411
Tutuklanan amcanın arabasında Narin’e ait yeni DNA bulundu
6 Eylül 2024
/haber/tutuklanan-amcanin-arabasinda-narine-ait-yeni-dna-bulundu-299392
Narin’i arama çalışmaları sürüyor: Kayıp 12 dakika araştırılıyor
5 Eylül 2024
/haber/narini-arama-calismalari-suruyor-kayip-12-dakika-arastiriliyor-299351
Sayfa Başına Git