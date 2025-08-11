ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 11 Ağustos 2025 15:23
 ~ Son Güncelleme: 11 Ağustos 2025 15:28
1 dk Okuma

Yerlikaya: Balıkesir’de 50 hasar tespit ekibi sahada

Yerlikaya, yurttaşların evlerinde hasar şüphesi varsa dışarıda kalmalarını istediklerini, şu ana kadar 66 bina için inceleme talebi alındığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA

Balıkesir’de dün akşam meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremin ardından Yerlikaya, “Sındırgı’da bir bina yıkıldı, enkazdan çıkarılan 81 yaşındaki vatandaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1.100 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edildi. Hasar tespiti için 50, zarar tespiti için 30 ekip oluşturuldu. 20 milyon lira acil destek ödemesini valiliğimize aktardık. Kızılay, STK’lar ve belediyeler ilk andan itibaren beslenme çalışmalarına katıldı. 4’ten büyük 10’un üzerinde artçı deprem oldu, toplam artçı sayısı 250’yi geçti” dedi.

Yerlikaya, yurttaşların evlerinde hasar şüphesi varsa dışarıda kalmalarını istediklerini, şu ana kadar 66 bina için inceleme talebi alındığını da ekledi.

Bakan Memişoğlu, hastanelere 52 başvuru yapıldığını, bunlardan 29’unun tedavi altına alındığını, 19’unun taburcu edildiğini açıkladı. “Doğrudan deprem etkisiyle yaralanan 3 kişi olmak üzere toplam 10 yaralımız var, durumları iyi. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

10 Ağustos 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Balıkesir Belediyesi Deprem Ali Yerlikaya
