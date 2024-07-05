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Yayın Tarihi: 5 Temmuz 2024 13:13
 ~ Son Güncelleme: 5 Temmuz 2024 13:18
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Yerlikaya açıkladı: Kayseri’de 13 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kayseri’de çirkin bir olay yaşandı. Bunun üzerine Kayseri’de bazı eylemler meydana geldi. Bu olaylar sonrası 855 şahıs gözaltına alındı. Bunların 13’ü tutuklandı, 145’i hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Yerlikaya açıkladı: Kayseri’de 13 kişi tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir Suriyelinin 7 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği iddiasıyla başlayan olayların ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltına alınanlardan 13'ünün tutuklandığını duyurdu.

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"468’inin 50 farklı suçtan adli kaydı bulunuyor"

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Bildiğiniz üzere; 30 Haziran günü, Kayseri’de çirkin bir olay yaşandı. Bunun üzerine Kayseri’de bazı eylemler meydana geldi. Bu olaylar sonrası 855 şahıs gözaltına alındı. Bunların 13’ü tutuklandı, 145’i hakkında adli kontrol kararı verildi."

"Dikkatlerinize sunuyorum: Kayseri’de gözaltına alınan şahıslardan 468’inin 50 farklı suçtan adli kaydı bulunuyor. Bu suçlar arasında göçmen kaçakçılığı, kasten yaralama, yağma, hırsızlık, cinsel istismar, tehdit-hakaret, uyuşturucu, mala zarar verme, dolandırıcılık ve şantaj gibi suçlar da var."

"Türkiye genelinde 1.065 şahıs gözaltına alındı"

"Türkiye genelinde ise benzer olaylar nedeniyle toplam 1.065 şahıs gözaltına alındı. Bunların 28’i tutuklandı; 187’si hakkında adli kontrol kararı verildi."

"Göçmen konusuyla ilgili, özellikle sosyal medyada provokasyona yönelik bir süreç yaşanıyor. BOT hesaplar tarafından manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar yapılıyor. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın, Güvenlik Daire Başkanlığımız ile koordineli yaptığı çalışmalar sonrası Kayseri’deki olaylarla ilgili provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 6’sı yurt dışında olmak üzere toplam 189 hesap yöneticisi tespit edildi. 108 şahıs yakalandı. Bunlardan 12’si tutuklandı."

(EMK)

Mülteci Kayseri'de mültecilere saldırılar kayseri Ali Yerlikaya
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/haber/kurt-alevi-ve-multecilere-donuk-saldiri-raporu-irkci-saldirilar-rutine-donustu-290112
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/haber/goc-anlasmasi-ab-yi-multecilere-karsi-islenen-ihlallerde-suc-ortagi-yapiyor-281673
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/haber/multecilere-yonelik-bilgi-kirliligi-kaosu-tetikliyor-274219
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