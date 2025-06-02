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Yayın Tarihi: 2 Haziran 2025 08:47
 ~ Son Güncelleme: 2 Haziran 2025 08:57
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Yerlikaya açıkladı: 29 ilde operasyon, 423 gözaltı

Yerlikaya, operasyonlar kapsamında yaklaşık 5 milyar TL değerinde mal varlığına el konulduğunu da sözlerine ekledi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Yerlikaya açıkladı: 29 ilde operasyon, 423 gözaltı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 423 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 145’inin tutuklandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şöyle dedi:

“Siber Suçlarla Mücadele” kapsamında yürütüldüğünü belirtti. Yerlikaya, “29 ilde düzenlenen operasyonlarda ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘yasa dışı bahis’, ‘çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi’ ile ‘bilişim sistemlerine girme’ suçlarına karıştığı tespit edilen 423 kişi yakalandı. Bu şüphelilerden 145’i tutuklandı, 128’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise sürüyor” dedi.

Yerlikaya, operasyonlar kapsamında yaklaşık 5 milyar TL değerinde mal varlığına el konulduğunu da sözlerine ekledi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Ali Yerlikaya Gözaltı
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