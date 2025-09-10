ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 10 Eylül 2025 09:53
 ~ Son Güncelleme: 10 Eylül 2025 09:56
1 dk Okuma

‘Yerli Yurtsuz’un Türkiye prömiyeri Altın Portakal’da

“Derik’te Kürtlerle büyüdük ama Ermeni olduğumuzu biliyorlardı. İstanbul’a geldik, bize kendi cemaatimizde ‘Kürt Ermeni’ dediler. Ermenistan’a gittim oradakiler de bize ‘Türk’ diyor.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
‘Yerli Yurtsuz’un Türkiye prömiyeri Altın Portakal’da
Belgeselden bir kare.

Rıza Oylum’un ilk uzun metraj belgesel filmi “Yerli Yurtsuz”, Türkiye prömiyerini 24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında yapılan 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapacak.

Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sivil Düşün tarafından desteklenen, yapımcılığını Katadrom Yapım ve Seyyah Film’in yaptığı belgesel, 4. kuşak demir ustası olan Yervant Demirci’nin Mardin Derik’te başlayıp Ermenistan’da devam eden yaşamının izini sürüyor.

Belgeselin çekimleri; Mardin Derik, İstanbul Samatya ve Ermenistan Erivan’da yapıldı.

Demirci’nin Ermenice bilmeden, anadili Kürtçe olarak başlayan yaşamı, okulda öğrendiği Türkçeyle İstanbul Samatya’da devam ederken Ermenistan’a gitmek istediğinde bu kez Ermenice öğrenme mücadelesiyle devam ediyor.

Demirci göç ettiği yerlerde yaşadığı aidiyet problemini “Derik’te Kürtlerle büyüdük ama bizim Ermeni olduğumuzu biliyorlardı. İstanbul’a geldik, bize kendi cemaatimizde ‘Kürt Ermeni’ dediler. Ermenistan’a gittim oradakiler de bize ‘Türk’ diyor,” diye özetliyor.

Belgesel, Yervant Demirci’nin 2 ülke ve 3 şehirdeki yolculuğunda yaşadıklarını yansıtmayı amaçlıyor.

Filmin Künyesi
Yerli Yurtsuz
Yapımcı: Rıza Oylum, Murat Yıldırım
Yönetmen: Rıza Oylum
Kamera: Cem Yetiz, Neyfel Tak
Kurgu: Ali Möslemi
Özgün Müzik: Canset Özge Can
Süre:66 Dakika

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
rıza oylum Yerli Yurtsuz 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali türkiyeli ermeniler Yervant Demirci derik Mardin
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git