İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 13 Kasım 2025 11:15
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2025 11:20
2 dk Okuma

Yerli halklardan #COP30 protestosu: Toprağımız satılık değil

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, yerli halkların önemine vurgu yapsa da Amazon Nehri ağzındaki petrol arama faaliyetleri nedeniyle protestolarla karşılaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Yerli halklardan #COP30 protestosu: Toprağımız satılık değil
Halk Zirvesi tekne geçidi, (Fotoğraf: Hermes Caruzo / COP30)

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 30. Taraflar Konferansı (COP30), iklim kriziyle mücadelede en önemli küresel toplantı olarak üçüncü gününde Belém, Brezilya’da devam ediyor.

Yerli halklar, dün (12 Kasım) orman koruma ve acil iklim eylemi talebiyle zirveyi protesto etti.

Hafta başında, onlarca yerli lider botlarla zirveye katılarak orman yönetiminde daha fazla söz hakkı talep etmişti.

Al Jazeera İngilizce’nin haberine göre, protestocular “Toprağımız satılık değil” yazılı pankartlar ve toprak haklarını savunan bayraklar taşıdı.

Tupinamba topluluğundan yerli lider Nato, “Para ile yemek yiyemeyiz. Topraklarımızı tarım şirketlerinden, petrol arayışından, yasa dışı madencilikten ve kaçak ağaç kesimlerinden korumak istiyoruz,” dedi.

Yerli Halklardan Sorumlu Bakan Sônia Guajajara, COP30 sırasında Mavi Bölge’de yürürken, (Fotoğraf: Ueslei Marcelino / COP30)

“Lula hükümeti, yazıklar olsun”

Güvenlik görevlileri, protestocuları konferans salonunun girişinden uzaklaştırmak için masalarla bariyer kurdu.

Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşün ardından protestocular dağıldı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre ise Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, COP30 müzakerelerinde yerli toplulukların önemine vurgu yapsa da, Amazon Nehri ağzındaki petrol arama faaliyetleri nedeniyle protestolarla karşılaştı.

Eylemciler, “Lula hükümeti, yazıklar olsun! Bu sondajlarla iklimi yok ediyorsunuz,” sloganları attı.

Yerli lider Raoni Metuktire (Şef Raoni) de Reuters’a verdiği demeçte, birçok yerli topluluğun ormandaki endüstriyel ve kalkınma projelerinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtti ve Brezilya’yı Amazon’un korunmasında yerli halkı güçlendirmeye çağırdı.

Bakan Guajajara, yerli halklarla birlikte Mavi Bölge koridorlarında yürüyor. (Fotoğraf: Rafa Neddermeyer / COP30)

Zirveye katılan liderler de oldu

Öte yandan, zirveye katılan yerli liderlerden bazıları da, iklim krizinden etkilenen bölgelerinin yaşadığı sorunları ve zirvede alınacak kararların kendi yaşamlarını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Fijili lider Lavenia Naivalu, “Geldiğimiz noktada 1,5 derece sınırını korumak hayatta kalmak anlamına geliyor,” diyerek Paris İklim Anlaşması hedeflerinin önemine dikkat çekti.

Naivalu, Fiji’de kuraklık, yükselen deniz seviyesi ve artan kasırgalar nedeniyle topluluklarının hayatta kalma mücadelesi verdiğini aktardı.

Mato Grosso eyaletinden quilombola topluluğunu temsil eden Deroni Mendes ise yerli toplulukların, enerji dönüşümü, iklim finansmanı ve ormanların korunması gibi konularda söz hakkı talep ettiğini belirtti.

Mendes, “Bu topluluklar çevrenin koruyucuları ve iklimle mücadelede geleneksel bilgi taşıyıcılarıdır,” dedi. (TY)

İstanbul
COP30 yerli halklar Luiz Inácio Lula da Silva iklim krizi paris iklim anlaşması
ilgili haberler
Gezegen uyarı tonunu yükseltirken COP30 ve COP31
10 Kasım 2025
/yazi/gezegen-uyari-tonunu-yukseltirken-cop30-ve-cop31-313413
Brezilya Cumhurbaşkanı Lula’dan #COP30’da iklim eylemi çağrısı
10 Kasım 2025
/haber/brezilya-cumhurbaskani-luladan-cop30da-iklim-eylemi-cagrisi-313389
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, #COP30 öncesi uyardı
28 Ekim 2025
/haber/sinir-tanimayan-gazeteciler-orgutu-cop30-oncesi-uyardi-312973
35 örgütten çağrı: #COP30 kapsamındaki tüm sponsorluklar ve ortaklıklar derhal açıklanmalı
15 Ekim 2025
/haber/35-orgutten-cagri-cop30-kapsamindaki-tum-sponsorluklar-ve-ortakliklar-derhal-aciklanmali-312560
