Yerli halklardan #COP30 protestosu: Toprağımız satılık değil

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 30. Taraflar Konferansı (COP30), iklim kriziyle mücadelede en önemli küresel toplantı olarak üçüncü gününde Belém, Brezilya’da devam ediyor.

Yerli halklar, dün (12 Kasım) orman koruma ve acil iklim eylemi talebiyle zirveyi protesto etti.

Hafta başında, onlarca yerli lider botlarla zirveye katılarak orman yönetiminde daha fazla söz hakkı talep etmişti.

Al Jazeera İngilizce’nin haberine göre, protestocular “Toprağımız satılık değil” yazılı pankartlar ve toprak haklarını savunan bayraklar taşıdı.

Tupinamba topluluğundan yerli lider Nato, “Para ile yemek yiyemeyiz. Topraklarımızı tarım şirketlerinden, petrol arayışından, yasa dışı madencilikten ve kaçak ağaç kesimlerinden korumak istiyoruz,” dedi.

Yerli Halklardan Sorumlu Bakan Sônia Guajajara, COP30 sırasında Mavi Bölge’de yürürken, (Fotoğraf: Ueslei Marcelino / COP30)

“Lula hükümeti, yazıklar olsun”

Güvenlik görevlileri, protestocuları konferans salonunun girişinden uzaklaştırmak için masalarla bariyer kurdu.

Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşün ardından protestocular dağıldı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre ise Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, COP30 müzakerelerinde yerli toplulukların önemine vurgu yapsa da, Amazon Nehri ağzındaki petrol arama faaliyetleri nedeniyle protestolarla karşılaştı.

Eylemciler, “Lula hükümeti, yazıklar olsun! Bu sondajlarla iklimi yok ediyorsunuz,” sloganları attı.

Yerli lider Raoni Metuktire (Şef Raoni) de Reuters’a verdiği demeçte, birçok yerli topluluğun ormandaki endüstriyel ve kalkınma projelerinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtti ve Brezilya’yı Amazon’un korunmasında yerli halkı güçlendirmeye çağırdı.

Bakan Guajajara, yerli halklarla birlikte Mavi Bölge koridorlarında yürüyor. (Fotoğraf: Rafa Neddermeyer / COP30)