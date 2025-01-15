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Yayın Tarihi: 15 Ocak 2025 17:05
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2025 17:33
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Yerine kayyım atanan Birsen Orhan’ın ev hapsi kararı kaldırıldı

Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan, yerine kayyım atanan Dersim Belediyesi Eşbaşkanı Birsen Orhan, "Bizim işlediğimiz bir suç değildir. Haklı ve meşru bir tepkidir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yerine kayyım atanan Birsen Orhan’ın ev hapsi kararı kaldırıldı

Yerine kayyım atanan Dersim Belediyesi Eşbaşkanı Birsen Orhan hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Duruşmaya eşbaşkan Cevdet Konak, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada savunmaya yapan Orhan, suçlamaları kabul etmedi.

Orhan'dan sonra konuşan avukatlar ise  savunmalarını tamamladıktan sonra tahliye talebinde bulundu.

Savunma ve taleplerin ardından mahkeme heyeti,  Orhan’ın ev hapsi ve yurt dışı yasağının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 7 Şubat’a erteledi.

MA'nın haberine göre; adliye çıkışında konuşan Orhan, bir aydan fazla bir süredir gözaltı, tutuklama, ev hapsi ve yurt dışı yasağı dahil her türlü hukuksuzlukla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Orhan, "Kayyım uygulamasına yönelik yapmış olduğumuz haklı meşru protestolar suç sayılarak bir dizi soruşturma açıldı. Bizim işlediğimiz bir suç değildir. Haklı ve meşru bir tepkidir. Bizlerin bu kentin seçilmişleri olarak halkın bize vermiş olduğu oylara sahip çıkmak gibi bir sorumluluğumuz var" dedi.

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Ne olmuştu?

Dersim Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almalarının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınıp yerine kayyım atandı.

Kararın ardından kentte protestolar gerçekleşti, eylemlerde açıklama yapan Orhan ise 23 Kasım 2024'te gözaltına alınmıştı.

Emniyette ifade vermeyen ve sağlık kontrolünün ardından savcılığa sevk edilen Orhan, 24 Kasım 2024'te çıkarıldığı mahkemede "Halkı suç işlemeye alenen tahrik" suçundan yurt dışı yasağı konularak ev hapsi verildi. 

Pertek ilçesinde ev hapsinde olan Orhan, ardından 30 Kasım 2024'te "2911 sayılı yasaya muhalefet ve görevi yaptırmamak için direnme" suçundan ifadesinin alınması için Tunceli Adliyesi'ne götürülmüştü.

Orhan, çıkarıldığı mahkemede "2911 sayılı yasaya muhalefet" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Avukatlarının yaptığı itirazın ardından Orhan, 3 Aralık 2024'te tahliye edilmişti.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Dersim Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan
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