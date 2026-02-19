Yerel yönetimlerde çocuk hakları politika belgesi yayında

Çocukların yerel düzeydeki yaşam koşullarını belirleyen temel politika alanlarını hak temelli bir perspektifle gündemine alan Tuzla Belediyesi ile Toplumsal Eşitlik Derneği, “Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları Strateji Çalıştayı” başlıklı bir çalıştay gerçekleştirdi.

Etkinliğin çıktısı olarak hazırlanan kapsamlı politika belgesi dijital ortamda yayımlandı. Belge, yerel yönetimlerin çocuk hakları alanındaki politika üretim ve uygulama süreçlerine rehberlik etmeyi amaçlıyor.

Çocuk katılımı ve koruyucu hizmetler

Raporda; çocuk katılım mekanizmalarının güçlendirilmesi, sosyal hizmetlerin önleyici ve koruyucu bir yapıya kavuşturulması, veri temelli izleme ve değerlendirme sistemlerinin kurulması gibi başlıklar yer aldı. Ayrıca eğitim ve dijital haklara erişimin artırılması da temel öncelikler arasında gösterildi.

Somut ve uygulanabilir öneriler

Politika belgesinde çocuk dostu bütçeleme uygulamaları, güvenli kent tasarımı ve erken müdahale modellerine ilişkin somut ve uygulanabilir önerilere de yer verildi.

Yayımlanan raporun, çocuk hakları alanında yerel düzeyde atılacak adımlara yön vermesi ve belediyeler için yol gösterici bir kaynak olması hedefleniyor.

