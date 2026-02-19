ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 19.02.2026 11:56 19 Şubat 2026 11:56
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.02.2026 12:33 19 Şubat 2026 12:33
Okuma Okuma:  2 dakika

Yerel yönetimlerde çocuk hakları politika belgesi yayında

Toplumsal Eşitlik Derneği ve Tuzla Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları Strateji Çalıştayı” kapsamında hazırlanan politika belgesi kamuoyunun erişimine açıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yerel yönetimlerde çocuk hakları politika belgesi yayında
Fotoğraf: Politika belgesi kapak görseli

Çocukların yerel düzeydeki yaşam koşullarını belirleyen temel politika alanlarını hak temelli bir perspektifle gündemine alan Tuzla Belediyesi ile Toplumsal Eşitlik Derneği, “Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları Strateji Çalıştayı” başlıklı bir çalıştay gerçekleştirdi.

Etkinliğin çıktısı olarak hazırlanan kapsamlı politika belgesi dijital ortamda yayımlandı. Belge, yerel yönetimlerin çocuk hakları alanındaki politika üretim ve uygulama süreçlerine rehberlik etmeyi amaçlıyor.

“Rojava eyleminde tutuklanan çocuklara çıplak arama yapıldı, saçları kesildi”
“Rojava eyleminde tutuklanan çocuklara çıplak arama yapıldı, saçları kesildi”
Bugün 09:00

Çocuk katılımı ve koruyucu hizmetler

Raporda; çocuk katılım mekanizmalarının güçlendirilmesi, sosyal hizmetlerin önleyici ve koruyucu bir yapıya kavuşturulması, veri temelli izleme ve değerlendirme sistemlerinin kurulması gibi başlıklar yer aldı. Ayrıca eğitim ve dijital haklara erişimin artırılması da temel öncelikler arasında gösterildi.

Yaklaşık 183 bin çocuk yoksulluk sarmalında
Yaklaşık 183 bin çocuk yoksulluk sarmalında
12 Şubat 2026

Somut ve uygulanabilir öneriler

Politika belgesinde çocuk dostu bütçeleme uygulamaları, güvenli kent tasarımı ve erken müdahale modellerine ilişkin somut ve uygulanabilir önerilere de yer verildi.

Yayımlanan raporun, çocuk hakları alanında yerel düzeyde atılacak adımlara yön vermesi ve belediyeler için yol gösterici bir kaynak olması hedefleniyor.

Saraçhane eylemlerinde tutuklanan çocuk, BM gündeminde
"KARAR EMSAL OLABİLİR"
Saraçhane eylemlerinde tutuklanan çocuk, BM gündeminde
4 Şubat 2026

Politika belgesinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
tuzla belediyesi yerel yönetimler dijital haklar çocuk hakları
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git