Yerel yönetimler ve çocuk politikası: Çember dergi çıktı

6 ayda bir çıkan çocuk politikası dergisi Çember, "Yerel yönetimler ve çocuk politikası" dosya konusuyla çıktı.

Çember'in içinden çocuk haklarına ışık tutan dergi

Yerel seçimler öncesi, seçim gündemine çocuk politikalarının dahil edildiği ve tartışmaya açıldığı bu sayının girişinde şu ifadeler yer alıyor:

"Öncesi ve sonrasıyla yerel seçimler, çocuk politikası için önemli bir tartışma zemini açıyor. Ancak çocuklara dair politikalar genel siyasi atmosferdeki gibi yerel seçimlerde de silikleşiyor. Bizler, aynı zamanda çocukların hakları ve seçim sonuçlarının çocuklardan yana değişmesi için de çeşitli biçimlerde mücadele ediyoruz. Dergimizdeki tüm metinlerin de bu ufku genişletip zenginleştirmesini umuyoruz."

Dosya konusunun dışında yazı ve röportajların da yer aldığı derginin içeriği şöyle:

Halkçı belediyecilikte çocuklar nerede olacak? - Hatice Göz

Yerel Yönetimler ve Çocuk Politikaları - Tuğba Canbulut

Kayyımlar Çocuk Özgürlükçü Belediyecilik Politikamızı da Engellemek İstiyorlar - DEM Parti Çocuk Komisyonu ile Röportaj

Ayak Yalın Baş Açık: Fatsa Çocuk Korosu - Hüner Aydın Işık

Sorunlar, Tespitler, Sorumluluk: Göçmen Çocuklar ve Yerel Yönetimler - Ercüment Akdeniz

Yolun Sonundaki Şehir: Göçmen Çocuklar ve Yerel Yönetimler - Mansur Seyitoğlu

Yerel Yönetimlerde Çocuklar İçin Oluşturulan Beslenme Politikalarının Durumu: Varlığı, Yokluğu, Yeterliliği- Dicle Dilan Salman

Yerel Yönetimin Erken Çocukluk Bakım ve Eğitimi (EÇBE) Hizmetine Bir Örnek: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yuvamız İstanbul Çocuk Eğitim Merkezleri - Mine Göl Güven

Rol Yapma Oyunu: Yerel Yönetimlerde Çocuk Meclisleri - Gamze Yeneş

Çocuklarla Belediyeler Üzerine Mini Röportaj - Ceren Suntekin

Bizim Şehrimiz İstanbul Çocuklar Anlatıyor: İstanbul Kent Konseyi Çocukları ile Röportaj- Ayşe Çandır

Biz de Oy Kullanalım, Bizim Zararımız Ne?- Her Yer Çocuk çocukları ile röportaj- Sedanur Uğur

Sokak Veledinden Site Çocuğuna: Ahmet’ten Batuş’a Değişim - Kemal İnal

Üstü Çizili Çocukların Edebiyatı: Miyase Sertbarut ile röportaj - Ceylan Ekin Işık, Gökçen Karaman

Barbiana Okulu’ndan Sınıfta Kalanlara Mektup Var! - Deniz Can Tepe

Korku Duvarını Aşmak - Kolektif

MESEM’le Çocukların Eti de Kemiği de Patronlara Bırakılıyor: Çocuk İşçiliği Üzerine Özgür Hüseyin Akış ile Röportaj - İzmir Serüven Yazı Atölyesi

Reşit Olmayan Vatandaşlar Üzerinde İktidar: 1917-1930'larda Sovyet Rusya'nın Aile Politikasında Çocukluk (M. A. Perova) - Çeviren: Efecan Özcan

Çocuk hakları hareketinden haberler(AÖ)

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