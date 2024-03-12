Yerel yönetimler ve çocuk politikası: Çember dergi çıktı
6 ayda bir çıkan çocuk politikası dergisi Çember, "Yerel yönetimler ve çocuk politikası" dosya konusuyla çıktı.
Çember'in içinden çocuk haklarına ışık tutan dergi
Yerel seçimler öncesi, seçim gündemine çocuk politikalarının dahil edildiği ve tartışmaya açıldığı bu sayının girişinde şu ifadeler yer alıyor:
"Öncesi ve sonrasıyla yerel seçimler, çocuk politikası için önemli bir tartışma zemini açıyor. Ancak çocuklara dair politikalar genel siyasi atmosferdeki gibi yerel seçimlerde de silikleşiyor. Bizler, aynı zamanda çocukların hakları ve seçim sonuçlarının çocuklardan yana değişmesi için de çeşitli biçimlerde mücadele ediyoruz. Dergimizdeki tüm metinlerin de bu ufku genişletip zenginleştirmesini umuyoruz."
Dosya konusunun dışında yazı ve röportajların da yer aldığı derginin içeriği şöyle:
- Halkçı belediyecilikte çocuklar nerede olacak? - Hatice Göz
- Yerel Yönetimler ve Çocuk Politikaları - Tuğba Canbulut
- Kayyımlar Çocuk Özgürlükçü Belediyecilik Politikamızı da Engellemek İstiyorlar - DEM Parti Çocuk Komisyonu ile Röportaj
- Ayak Yalın Baş Açık: Fatsa Çocuk Korosu - Hüner Aydın Işık
- Sorunlar, Tespitler, Sorumluluk: Göçmen Çocuklar ve Yerel Yönetimler - Ercüment Akdeniz
- Yolun Sonundaki Şehir: Göçmen Çocuklar ve Yerel Yönetimler - Mansur Seyitoğlu
- Yerel Yönetimlerde Çocuklar İçin Oluşturulan Beslenme Politikalarının Durumu: Varlığı, Yokluğu, Yeterliliği- Dicle Dilan Salman
- Yerel Yönetimin Erken Çocukluk Bakım ve Eğitimi (EÇBE) Hizmetine Bir Örnek: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yuvamız İstanbul Çocuk Eğitim Merkezleri - Mine Göl Güven
- Rol Yapma Oyunu: Yerel Yönetimlerde Çocuk Meclisleri - Gamze Yeneş
- Çocuklarla Belediyeler Üzerine Mini Röportaj - Ceren Suntekin
- Bizim Şehrimiz İstanbul Çocuklar Anlatıyor: İstanbul Kent Konseyi Çocukları ile Röportaj- Ayşe Çandır
- Biz de Oy Kullanalım, Bizim Zararımız Ne?- Her Yer Çocuk çocukları ile röportaj- Sedanur Uğur
- Sokak Veledinden Site Çocuğuna: Ahmet’ten Batuş’a Değişim - Kemal İnal
- Üstü Çizili Çocukların Edebiyatı: Miyase Sertbarut ile röportaj - Ceylan Ekin Işık, Gökçen Karaman
- Barbiana Okulu’ndan Sınıfta Kalanlara Mektup Var! - Deniz Can Tepe
- Korku Duvarını Aşmak - Kolektif
- MESEM’le Çocukların Eti de Kemiği de Patronlara Bırakılıyor: Çocuk İşçiliği Üzerine Özgür Hüseyin Akış ile Röportaj - İzmir Serüven Yazı Atölyesi
- Reşit Olmayan Vatandaşlar Üzerinde İktidar: 1917-1930'larda Sovyet Rusya'nın Aile Politikasında Çocukluk (M. A. Perova) - Çeviren: Efecan Özcan
- Çocuk hakları hareketinden haberler(AÖ)
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