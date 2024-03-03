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Yayın Tarihi: 3 Mart 2024 14:35
 ~ Son Güncelleme: 3 Mart 2024 14:42
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Yerel seçimlerde yarışacak adayların listeleri kesinleşti

Adayların ilanından sonra, adaylıktan istifa eden olursa bu durum seçim sonuna kadar dikkate alınmıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yerel seçimlerde yarışacak adayların listeleri kesinleşti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı (Arşiv)

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılabilecek siyasi partilerin adayları ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler ilan edildi. 

İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine de bugün başlanacak.

Not: 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere ilişkin seçim takvimi işliyor.

Seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partiler ile bağımsız adaylar, 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etmişti.

Listeleri inceleyen il ve ilçe seçim kurulları, belirlenen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanmasının ardından, siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeleri, bugün il ve ilçe seçim kurullarının binalarına astı.

Detaylar

Adayların ilanından sonra, adaylıktan istifa eden olursa bu durum seçim sonuna kadar dikkate alınmıyor.

İstifa ettiğini belirten adayların seçilmesi halinde istifaları hüküm yerine geçecek ve yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılacak. Seçilen adayın ölümü halinde de aynı şekilde işlem yapılıyor.

Listelerin kesinleşmesiyle il seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına da bugün başlanacak. 

Basım işlemleri tamamlandıkça pusulalar bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek. 

Ankara için 24 aday yarışacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları, merkez ilçe belediye başkan adayları, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerine ilişkin listeler, sabah saatlerinde Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı binasına asıldı.

Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri şöyle:

AK Parti: Turgut Altınok

İyi Parti: Cengiz Topel Yıldırım

Memleket Partisi: Zafer Burak Hasar

Anavatan Partisi: Tuvana Naz Ketene

Demokratik Sol Parti: Mehmet Selim Çetin

Yeniden Refah Partisi: Suat Kılıç

Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Gültan Kışanak

Türkiye Komünist Partisi: Ali Ufuk Arıkan

Zafer Partisi: Hüseyin Bartu Soral

Türkiye Komünist Hareketi: Figen Topal

Yeni Türkiye Partisi: Serkan Ünver

Cumhuriyet Halk Partisi: Mansur Yavaş

Hak ve Özgürlükler Partisi: Fazlı Taşkan

Ocak Partisi: Murat Yardımcı

Adalet Birlik Partisi: Abdullah Demiryürek

Millet Partisi: Salih Koç

Demokrasi ve Atılım Partisi: Celal Mümtaz Akıncı

Saadet Partisi: Cafer Güneş

Vatan Partisi: Utku Reyhan.

Bağımsız Adaylar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusu kabul edilen 5 adayın oy pusulasındaki yerleri, cuma günü Ankara İl Seçim Kurulunca çekilen kura ile belirlendi.

Kura sonucu, bağımsız Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları Korkut Cesur ilk sırada, Suat Karaman ikinci, Lokman Cengiz üçüncü, Mustafa Sanğu dördüncü, Yunus Murat Güztoklusu beşinci sırada yer aldı.

(EMK)

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