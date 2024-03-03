Yerel seçimlerde yarışacak adayların listeleri kesinleşti

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılabilecek siyasi partilerin adayları ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler ilan edildi.

İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine de bugün başlanacak.

Not: 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere ilişkin seçim takvimi işliyor. Seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partiler ile bağımsız adaylar, 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etmişti.

Listeleri inceleyen il ve ilçe seçim kurulları, belirlenen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanmasının ardından, siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeleri, bugün il ve ilçe seçim kurullarının binalarına astı.

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Adayların ilanından sonra, adaylıktan istifa eden olursa bu durum seçim sonuna kadar dikkate alınmıyor.

İstifa ettiğini belirten adayların seçilmesi halinde istifaları hüküm yerine geçecek ve yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılacak. Seçilen adayın ölümü halinde de aynı şekilde işlem yapılıyor.

Listelerin kesinleşmesiyle il seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına da bugün başlanacak.

Basım işlemleri tamamlandıkça pusulalar bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek.

Ankara için 24 aday yarışacak Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları, merkez ilçe belediye başkan adayları, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerine ilişkin listeler, sabah saatlerinde Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı binasına asıldı. Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri şöyle: AK Parti: Turgut Altınok İyi Parti: Cengiz Topel Yıldırım Memleket Partisi: Zafer Burak Hasar Anavatan Partisi: Tuvana Naz Ketene Demokratik Sol Parti: Mehmet Selim Çetin Yeniden Refah Partisi: Suat Kılıç Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Gültan Kışanak Türkiye Komünist Partisi: Ali Ufuk Arıkan Zafer Partisi: Hüseyin Bartu Soral Türkiye Komünist Hareketi: Figen Topal Yeni Türkiye Partisi: Serkan Ünver Cumhuriyet Halk Partisi: Mansur Yavaş Hak ve Özgürlükler Partisi: Fazlı Taşkan Ocak Partisi: Murat Yardımcı Adalet Birlik Partisi: Abdullah Demiryürek Millet Partisi: Salih Koç Demokrasi ve Atılım Partisi: Celal Mümtaz Akıncı Saadet Partisi: Cafer Güneş Vatan Partisi: Utku Reyhan. Bağımsız Adaylar Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusu kabul edilen 5 adayın oy pusulasındaki yerleri, cuma günü Ankara İl Seçim Kurulunca çekilen kura ile belirlendi. Kura sonucu, bağımsız Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları Korkut Cesur ilk sırada, Suat Karaman ikinci, Lokman Cengiz üçüncü, Mustafa Sanğu dördüncü, Yunus Murat Güztoklusu beşinci sırada yer aldı.

(EMK)