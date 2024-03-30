Yerel seçimde oy verme işlemi nasıl yapılacak?

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için yarın (31 Mart Pazar) sandık başına gidecek.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin bulunduğu seçimlerde, 1 milyon 32 bin 610 genç ise ilk kez oy verecek.

Peki, oy verme işlemi nasıl yapılacak?

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya "444 9 975" numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.

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Seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği 5 adım şöyle:

1-Sandık görevlisinin verdiği birleşik oy pusulalarını, zarf ve mührü alarak oyunuzu kullanmak üzere kabine geçin. 2- Mührü, tercih dairesinin dışına taşırmayın. Oy pusulalarında tercih ettiğiniz siyasi parti veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle “TERCİH” veya “EVET” mührünü basın. Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Büyükşehir olmayan illerde yaşayanlar hem İlçe Belediye Meclisi hem de İl Genel Meclisi için oy kullanırken büyükşehirlerde yalnızca İlçe Belediye Meclisi için oy kullanılacak. Bunun nedeni ise büyükşehirlerde İl Genel Meclisi'nin bağlı olduğu il özel idarelerinin 2014’te bir yasal değişiklikle kaldırılması. Büyükşehirlerde bunun yerine ilçe meclis üyelerinin bir kısmının temsil edildiği bir Büyükşehir Belediye Meclisi bulunuyor. 3-Oyunuzu kullandığınız oy pusulalarını mühürlediğiniz yer dışta kalacak şekilde katlayarak zarfa koyun. 4-Kabinden çıkarak oy kullandığınız zarfı sandığa atın. 5- Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

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(RT)