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Yayın Tarihi: 3 Mart 2024 11:11
 ~ Son Güncelleme: 3 Mart 2024 11:27
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Yerel seçim kesin aday listeleri bugün açıklanacak

Kesin aday listelerinin ilanıyla birlikte il seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına başlanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yerel seçim kesin aday listeleri bugün açıklanacak
*Fotoğraf: AA/arşiv

Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvime göre, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için adaylar bugün netleşiyor.

31 siyasi parti, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanı ile meclis üyesi aday listelerini 20 Şubat'ta seçim kurullarına teslim etmişti. Fakat, itiraz, istifa veya ölüm  gibi durumlardan kaynaklanabilecek eksikliklerin giderilmesi için son tarih olarak 2 Mart belirlenmişti.

Bugün itibarıyla, seçime katılacak siyasi partilerin ve bağımsız adayların kesin listeleri ilan edilecek.

İlçe belediye başkanları listeleri ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı listeleri ise il seçim kurulları tarafından duyurulacak. Bu duyuruların ardından, il seçim kurulları birleşik oy pusulalarının basımına başlayacaklar.

Basım işlemleri tamamlandıkça, oy pusulaları ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek. Sandık kurullarının oluşumu ise 4 Mart'ta tamamlanacak ve sandık başında görev alacak kişilere gerekli bilgiler verilecek.

Seçim yasakları 21 Mart’ta başlayacak

Seçim yasakları, 21 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlayacak. Propaganda serbestliği ve bazı seçim kısıtlamaları 21 Mart sabahı başlayacak.

Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 29 Şubat'ta başladı ve 24 Mart'ta tamamlanacak.

28 Mart'ta, tutuklular ve taksirli suçlardan mahkumlarla ilgili listeler kesinleştirilecek.

Propaganda serbestliği ise 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek.

(RT)

Seçim 2024 yerel seçim YSK
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