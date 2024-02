Yerel Demokrasi Konferansı yarın toplanıyor

Aralık 2023’te, "halkın söz ve karar sahibi olduğu başka bir yönetim biçimi mümkün” diyerek yola çıkan Demokrasi İçin Birlik (DİB), yarın (11 Şubat Pazar) Yerel Demokrasi Konferansı düzenliyor.

Yüzlerce kurum ve kişinin verdiği kolektif emek sonucu ortaya çıkan çalışmalar yarın Taksim Hill Otel’de yapılacak konferansta açıklanacak.

Mimar Mücella Yapıcı ve hukukçu, Eski AİHM Yargıcı Rıza Türmen’in açılış konuşmalarını yapacağı Yerel Demokrasi Konferansı, ”yerel seçim sürecinden demokrasiden yana kazanımlarla çıkılması için önemli bir adım” olarak görülüyor.

Hazırlığı bir süredir 6 atölye çalışması ile sürdürülen Yerel Demokrasi Konferansı, 6 Şubat Maraş merkezli depremin yıldönümünde, depremde hayatını kaybedenlere ve yitirilen tarihi ve kültürel mirasa, kentlere adanıyor.

Yerel merkez ilişkilerinin demokratik biçimde yeniden düzenlenmesi, kent hakkı- katılım, ekolojik yerel yönetimler, halkçı ve toplumcu yerel yönetim, herkesin kenti, Kadın ve Lgbti+ atölyesi başlığını taşıyan atölyelerin raportörleri tüm raporları elden geçirecek, konferansa sunulacak bir sonuç bildirgesinin taslağını ortaya çıkaracaklar.

Konferans hazırlık ekibinden gelen davet şöyle:

“Hukuk ve Anayasadan söz edilmeyen bir süreçte yerel seçimlere giderken, ‘söz bizim karar bizim’ demek, güçlerimizi ortaklaştırmak, dayanışmayı güçlendirmek için bir araya geliyoruz."

PROGRAM

Kayıt: 09.30

Açılış: 10.00 Hatice Göz, Bedahet Tosun

Belgesel gösterimi



Açılış Konuşmaları:

Mücella Yapıcı

Rıza Türmen

Çay - kahve molası: 11.00

Raporların sunumu: 11.15

Öğle yemeği 13.30

Tartışma-forum: 14.00

Çay - kahve molası: 15.30

Sonuç bildirgesi taslağının okunması: 16.00

Tartışmalar - salondan görüşlerin alınması

Sonuç bildirgesinin okunması ve kapanış: 17.30

Tarih: 11 Şubat 2024 Pazar

Yer: Taksim/ Hill Otel Gümüşsuyu, Sıraselviler, No:5 Beyoğlu İstanbul (Taksim Cumhuriyet Anıtının karşısı)

Saat: 10.00-18.00

Konferans Katılımcıları

Abdullah Aysu (Çiftçi/Yazar), Abdullah Cıstır (İzmir Roman Hakları Derneği), Adnan Yılmaz (Sivas Çevre Platformu), Ahmet Ergin (Emek Partisi), Ahmet Göbekçi, Alaattin Dinçer (Fikri Sönmez Yerel Yönetimler ve Demokrasi Derneği), Alev Ağrı (Karabağlar Kent Konseyi Başkanı/Karabağlar Belediyesi önceki Dönem Siyasi Başkan Yardımcısı), Alican Bahadır (Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Sorumlu Merkez Konsey Üyesi), Ali Kalçık (Van Çevre, Tarihi Eserleri Koruma Araştırma ve Geliştirme Derneği), Ali Makal (Söke Çevre Platformu), Alpay Aymelek, Arif Belgin (Validebağ Gönüllüleri), Aslı Kahraman (İkizdere Dernekler Federasyonu), Aydın Deniz (Alevi Bektaşi Federasyonu), Ayhan Çelik (İklim Adalet Komisyonu), Aykurt Nuhoğlu (İstanbul Kadıköy Belediyesi 2014-2019 Dönemi Başkanı), Aylin Hacaloğlu (Demokrasi İçin Birlik Koordinasyonu/Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi), Ayşegül Devecioğlu (Demokrasi İçin Birlik Koordinasyonu), Ayşe Erdem (Yeşil Sol Parti), Ayşe Katalay (Berlin Yeşil Ev), Bedahet Tosun (Sosyal Araştırmalar Vakfı), Burcu Kiriş (Validebağ Gönüllüleri), Bülent Tanık (Ankara Çankaya Belediyesi 2009-2014 dönemi başkanı / TMMOB Eski Başkanı), Canan Aydemir Özkara (İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi), Cemile Kaçar (Artur Çevre Platformu), Çiğdem Özbaş (Yeşil Sol İklim Krizi Çalışma Grubu), Defne Güzel (Kaos GL), Demet Parlar (Türk Tabipleri Birliği), Deniz Altuntaş (Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu), Deniz Gümüşel (İklim Adaleti Koalisyonu), Derya Lim (Ege Çevre ve Kültür Platformu), Derya Tolgay (Dünya Mirası Adalar Girişimi), Doğan Bermek (Alevi Düşünce Ocağı), Döne Gevher (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu), Durna Şahin (Validebağ Savunması), Emet Değirmenci, Emin Ekinci, Emre Pekgönenç (Burhaniye Çevre Platformu), Ercüment Çervatoğlu (Rize Fındıklı Belediye Başkanı), Erdal Karakuş (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu), Esin Koman (Çocuk Hakları Savunucuları Ağı), Eşref Dağ (Burhaniye Çevre Platformu), Ezgi Koman (Çocuk Hakları Savunucuları Ağı), Feray Salman (İnsan Hakları Ortak Platformu), Figen Küçüksezer (Validebağ Savunması), Gülcan Kaçan (Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu Üyesi), Gülnur Aksop (Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği/Eşitlik İçin Kadın Platformu), H.Tarık Şengül (Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Akademisyen), Hacer Foggo (Derin Yoksulluk Ağı), Halime Şaman (Marmaris Kent Konseyi Çevre Komisyonu), Haris Yardımcı (Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği), Hasan Durkal (Toplumsal Özgürlük Partisi), Hasan Özgün (Defne Çalıştayı/ Dikmece Direnişi), Hatice Göz (Her Yer Çocuk), Hülya Kavuk (Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi), Hüseyin Çağlar (Yeşil Sol Parti), Işıkhan Güler (Çankaya Kent Konseyi), Işık Demirtaş (Gazhane Çevre Gönüllüleri), Işıl Kurnaz (Kadın Koalisyonu), İbrahim Oğuz, İbrahim Özkurt, İlknur Üstün (Kadın Koalisyonu), İlksen Dinçer Baş (İklim Adaleti Koalisyonu), İlyas Aydınalp (Çiğli Kent Konseyi Sekreteri), İsmet Doğan (Emek Partisi), Kazım Yılmaz (Muğla Çevre Platformu), Levent Akçasu (Yeşil Yaşam İnisiyatifi), Levent Büyükbozkırlı (Kuzey Ormanları Savunması), Mehmet Akbulut (Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği), Mehmet Emin Ay (Mardin Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Federasyonu), Mehmet Dalkanat (Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu), Mehmet Horuş (Ekoloji Politik), Mehmet Özavcı (Muğla Yeşilleri Derneği), Mehmet Zencir (Türk Tabipleri Birliği), Melis Tantan (Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Ekoloji Komisyonu Eş Sözcüsü), Mete Hüsünbeyi (Konak Kent Konseyi /Konak Mülteci Derneği), Mevlüt Oruç (Ekoloji Politik), Muhammed Salih Ali (Suriyeliler Dayanışma Derneği Başkanı), Murat Özçelebi (Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi), Mustafa Özsaygı (Engelliler Konfederasyonu), Muzaffer Asma (Antalya Ekoloji Meclisi), Naci Sönmez (Yeşil Sol Parti), Nazik Işık (Eşit Yaşam Derneği/ Karabağlar / İzmir Kent Konseyi Eski Başkanı), Nebahat Dinler (Ayvalık Tabiat Platformu), Necla Işık (İkizköy Çevre Komitesi), Neslihan Binbaş (Bursa Nilüfer Kent Konseyi), Nuray Akçasoy (Eskişehir Kent Konseyi Başkanı/Eskişehir Büyükşehir Meclis Üyesi), Ömer Katalay (Berlin Yeşil Ev), Özlem Cebe (Validebağ Savunması), Pırıl Özçoban (Mülteci Dayanışma Derneği), Ramazan Derin (Pütürge Çevre Platformu), Rıza Türmen (Uluslararası Hukuk/AİHM eski Yargıcı), Sait Yalçın, Savaş Doğan (Belediye İş Sendikası), Savaş Zafer Şahin (Ankara Kent Konseyi 2.Başkanı / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Akademisyen), Seda Yanmış (Mor Dayanışma), Sedat Yağcıoğlu (Şezlongsuz Datça), Selahattin Beyaz (İstanbul Çevre Mühendisleri Odası), Selman Boyacıoğlu (İzmir Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı/ İzmir Büyükşehir Belediyesi Önceki Dönem Genel Sekreter Yardımcısı), Sevinç Ünal (Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Gönüllüsü), Serap Dalkılıç (Eşitlik İçin Kadın Platformu/Kuşadası Çevre Platformu/Kuşadası Kadın Platformu/Kuşadası Kent Dayanışması/Ekoloji Birliği Kadın Meclisi), Sibel Kalaycıoğlu (Akademisyen), Sinan Ok (Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Engelliler Komisyonu), Sinem Mısırlıoğlu (Kadın Koalisyonu), Süheyla Doğan (Kazdağlı Kadınlar/Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması/Ekoloji Birliği Kadın Meclisi/Eşitlik İçin Kadın Platformu/ Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği), Süleyman Eryılmaz (Ekoloji Birliği), Şafak Erdem (Bursa Su Kollektifi), Şahinder Bayram (İklim Adalet Koalisyonu), Şahinder Güven Özcan (Tüketiciyi Koruma Derneği), Şule Şenol, Şebnem Oğuz (Akademisyen), Taner Kargı (Ağrı Patnos Federasyonu), Tevfik Fikret Sözer (Yaşlı Politikaları Derneği), Turhan İçli (Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Derneği), Türker Ertuncay (Didim Çevre Platformu), Üzeyir Uludağ, Ufuk Doğan (Yaşlı Politikaları Derneği), Ulaş Bayraktar (Akademisyen), Utku Şahin (Yeryüzü Ekoloji Kolektifi), Vedat Bulut (Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri), Yağmur Kavak (Yeşil Sol Parti), Yaşar Gökoğlu (Adana Ekoloji Platformu), Yavuz Okçuoğlu (Güngören Demokrasi Platformu), Yunus Akay (Halkların Demokratik Kongresi Sağlık Meclisi), Yusuf Can Gökmen (İzmir Kent Konseyi), Yusuf Gürsucu (Emek Partisi), Yüksel Mutlu (Mersin Akdeniz Belediyesi Önceki Dönem Belediye Eş Başkanı), Zarife Akbulut (Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği), Zelal Yalçın (Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği), Zeliha Altuntaş (Demokrasi Konferansı/Alevi Bileşenleri Temsilcisi/Alevilerin Sesi Dergisi), Zeynep Sipcik (Önceki Dönem Mardin-Dargeçit Eş Başkanı), Zübeyde Kocabay, Zübeyt Turay.

(AÖ)