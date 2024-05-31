Yenişehir'de satılmayan sadece belediye binası kalmış

Kayyımdan geri alınan belediyelerden biri de Diyarbakır Yenişehir Belediyesiydi. Yenişehir Belediye Eş Başkanları Safiye Akdağ ve Mehmet Ergün, devir teslimin ardından geçmişe dönük inceleme yaptı. Eş başkanlar kayyımın kendilerine sadece belediye binasını ve devasa bir borç bıraktığını söyledi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Yenişehir Belediye Eş Başkanları seçilen Safiye Akdağ ve Mehmet Ergün, belediyeyi 140 milyon 879 bin 119,67 TL borç ile aldıklarını açıkladı. Seçimin ardından birçok belediye devraldıkları borçları belediye binalarına asarak duyurmuştu. Fakat Yenişehir Belediyesi'nde durum sadece borçtan ibaret değildi.

Açıklamada, kayyım yönetiminin belediye ait taşınmazları başkaca kurumlara hibe, kiralama ve tahsis adı altında dağıttığı ortaya çıktı. Belediyeye ait 16 taşınmaz, 653 milyon 347 bin 643 lira 48 kuruşa devredildi. Eş başkanlar neredeyse belediye binası hariç bütün binaların başkaca kurumlara tahsis edildiğini, çalışır durumdaki araçları hurdaya çekilecek çürümeye bırakıldığını belirledi.

Kamera görüntüleri de yok edildi

Kayıtlara göre seçim öncesi çok sayıda gıda malzemesi ve beyaz eşya alınmış, ancak kime dağıtıldığı belirsiz. Kayyım yönetimi devretmeden önce belediyenin kamera görüntülerinin olduğu hard diskleri de söküp götürmüş, evraklar yok edilmiş. Sonuç olarak belediye, çalışanlarının maaşlarını bile ödemekte zorlanıyor.

Belediyeyi devasa bir borçla devir aldılar

Belediyeyi devasa borçla devir aldıklarını söyleyen Yenişehir Belediye Eş Başkanı Safiye Akdağ, “Hukuksuz şekilde belediyelerimizi gasp eden kayyım yönetimi yarattığı tahribatlarla kalmamış, yarattığı usulsüzlük ve yolsuzlukların üstünü örtmeye çalışması da ayrı bir kamu zararına neden olmuştur. Seçim günü ve sonrasında belediyemize ait deponun 4 Nisan 2024 tarihinde de kuruma ait kamera kayıtlarının tümünün silinerek hard disklere el konulduğu, ilgili güvenlik şirketinden hard disklerin iadesi talep edildiğinde bedel olarak 200 milyon dolar karşılığında iade edileceği tarafımıza bildirilmiştir. Elbette halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışı ile temel belediyecilik hizmetlerini aksatmadan, kayyım yönetiminin bu kente ve halka ait olan belediye bütçesinin kişi veya kurum fark etmeksizin, mevzuata aykırı ve usulsüzce nerelere verdiğinin tespitini ve hukuk mücadelesini de vermeye devam edeceğiz” dedi.

Yenişehir Belediye Eş Başkanı Mehmet Ergün ise, “Öğretmen evinin yanında belediyeye ait Makine İkmal yeri vardı. İki yıl önce değerinin çok altında kendi yandaşlarına satmışlar. O alan o dönem ihtiyaç dahilinde açılmıştı.2021 ile 2024'ün ikinci ayının kadar 627 milyon liraya arsalar satıldı. Peki bu arsadan elde edilen gelir nerede? Seçim döneminde beyaz eşyalar alınmıştı. Bu alınan beyaz eşyaları bir kısmı halka dağıtarak oy almaya çalışmışlar. Geri kalanları ise 1-5 Nisan tarihleri arasında bu malzemeleri buradan çıkartıyorlar. Bu alınan beyaz eşyaları götürürken güvenlik kameralarıda alınıyor. Biz bunlar için suç duyurusunda bulunduk. Kadın yaşam merkezi 5 yıl önce devredilmiş. 5 yıl önce devredilen yerin bütün ihtiyaçlarını bu taraftan karşılatmışlar. Devredilen bir yerin ihtiyaçları neden buradan karşılanıyor? Soruyorum, bugün biz herhangi bir resmi kuruma gidersek, oraya ayrılan bir malzemeyi bize verir mi? Zaten biz burayı kaybedeceğiz. Biz burada olmayacağız. Bari onlarda da faydalanmasın. Onlar dediği halkın kendisi fayda almasın” dedi.

Kayyım 140 milyon borç bıraktı

Buna göre belediyenin 31 Mart 2024 tarihi itibariyle borç miktarı kalem kalem şu şekilde açıklandı:

1 -Emekli sandığı/memur emekli kesenekleri: 2.592.003,77 TL

2 -Sosyal güvenlik kurumu/aylık primler: 44.006.659,38 TL

3- Vergi dairesi/aylık maaşlarından yapılan vergi kesintisi: 24.203.901,09 TL

4- Belediye-iş sendikası: 172.072,00 TL

5- Banka kredileri /iller bankası ve özel banka: 31.949.545,43 TL

6 -Belediye aleyhine hüküm edilen dava ve icra dosyaları (faiz hariç):8.554.090,77 TL

7- Esnaf alacakları (ihaleler dahil): 20.439.940,00 TL

8- Emanetteki diğer esnaf alacakları: 812.757,37 TL

9 -TEDAŞ: 1.010.000,00 TL

10- Milli Emlak Müdürlüğü: 3.074.842,00 TL

11- Kiralık araç giderleri:3.704.578,86 TL

11- Tüm-Belsen Sendikası:299.343,00 TL

12- Diğer memur sendikaları: 59.386,00 TL

Belediyelerin binaları 20-35 yıllığına başka kurumlara tahsis edilmiş

Belediyenin 31 Mart 2024 tarihi itibariyle belediyenin satılan devredilen ve kiralanan taşınmazları şu şekilde:

1-2019 yılında Nev Mekan Kütüphanesi’nin (ofıs) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 25 yıllığına tahsis edildi.

2- 2021 yılında Ahi Evran Kütüphanesi’nin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 25 yıllığına tahsis edildi.

3- 2021 yılında Ahi Evren Hanım Evi Millet Kıraathanesi’nin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 25 yıllığına tahsis edildi.

4- 2018 yılında Ahi Evran İkinci Bahar Millet Kıraathanesi’nin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 25 yıllığına tahsis edildi.

5 – 2021 yılında Ahi Evran Engelsiz Yaşam Merkezi’nin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 25 yıllığına tahsis edildi.

6 – 2022 yılında TOKİ Bilgi Evi’nin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 25 yıllığına tahsis edildi.

7- 2020 yılında Belediye Parkı Engelsiz Yaşam Merkezi’nin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 25 yıllığına tahsis edildi.

8-2015 yılında Rabia-Tül Adevviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na devredildi.

9- 2020 yılında Aziya İzzetbegoviç Gençlik Merkezi’nin Yenişehir İlçe Müftülüğü’ne devredildi.

10- 1 Adet Prefabrik Yapı, İl Sağlık Müdürlüğü’ne 10 yıllığına tahsis edildi.

11 -1 Adet Prefabik Yapı, Yenişehir İlçe Müftülüğü’ne 5 yıllığına tahsis edildi.

12- Şükürlü Köyü 1 Nolu Parsel üzerindeki yapılar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne 20 yıllığına tahsis edildi.

13 - 2 Yas Evi, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 25 yıllığına tahsis edildi.

14 -1 adet bina, Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşmaya 25 yıllığına tahsis edildi.

15- 1 hisseli daire, TÜGVA’ya (Türkiye Gençlik Vakfı) 35 yıllığına tahsis edildi.

16- 10 Dönümlük arazi (Fidanlık), Yeşilay Cemiyeti’ne 25 yıllığına tahsis edildi.

17 -1 Kültür ve Sanat Merkezi, Yenişehir Kaymakamlığı’na

18- 1 Gençlik ve Kültür Merkezi, Yenişehir İlçe Müftülüğüne Taşınmazlar 653 milyon liraya satılmış

31 Mart 2024 tarihi itibariyle belediyenin 653 milyon 347 bin 643 lira 48 kuruşa satılan taşınmazları şu şekilde:

1- 25 Kasım 2021 tarihinde Z Restuarant 6.625.000,00 TL’ye satıldı.

2 -17 Kasım2022 tarihinde Dökmetaş Mah. 30182 Ada 1 Nolu Parsel 26.150.500,00 TL’ye satıldı.

3-15 Kasım.2022 tarihinde Üçkuyu Mah. 1822 Ada 3 Nolu Parsel 45.500.000,00 TL’ye satıldı.

4-28 Kasım 2022 tarihinde Şilbe Mah. 667 Nolu Parsel 51.500.000,00 TL’ye satıldı.

5 -7 Haziran 2022 tarihinde Üç Kuyu Mah. 1300 Ada 3 Nolu Parsel 36.600.000,00 TL’ye satıldı.

6 -18 Ekim2022 tarihinde Üç Kuyu Mah. 1300 Ada 2 Nolu Parsel 79.623.610,00 TL’ye satıldı.

7 -18 Ekim 2022 tarihinde Üç Kuyu Mah. 1298 Ada 2 Nolu Parsel 59.075.058,00 TL’ye satıldı.

8 -20 Ekim2022 tarihinde Dökmetaş Mah. 30176 Ada 2 Nolu Parsel 3.393.000,00 TL’ye satıldı.

9-20 Aralık2022 tarihinde Dökmetaş Mah. 30142 Ada 3 Nolu Parsel 42.050.000,00 TL’ye satıldı.

10- 20 Aralık 2022 tarihinde Dökmetaş Mah. 30131 Ada 1 Nolu Parsel 134.621.000,00 TL’ye satıldı.

11 -5 Ocak2023 tarihinde Dökmetaş Mah. 30145 Ada 2 Nolu Parsel 56.681.000,00 TL’ye satıldı.

12 -19 Ocak 2023 tarihinde Dökmetaş Mah. 30181 Ada 1 Nolu Parsel 29.020.000,00 TL’ye satıldı.

13 – 21 Şubat 2023 tarihinde Dökmetaş Mah. 30163 Ada 2 Nolu Parsel 2.250.475,48 TL’ye satıldı.

14 -6 Temmuz.2023 tarihinde Dökmetaş Mah. 30179 Ada 1 Nolu Parsel 36.200.000,00 TL’ye satıldı.

15 6 Temmuz 2023 tarihinde Dökmetaş Mah. 30180 Ada 2 Nolu Parsel 20.490.000,00 TL’ye satıldı.

16 -6 Temmuz2023 tarihinde Dökmetaş Mah. 30185 Ada 2 Nolu Parsel 23.568.000,00 TL’ye satıldı.