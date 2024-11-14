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Yayın Tarihi: 14 Kasım 2024 08:57
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2024 09:51
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Yenikapı Metro istasyonunda yangın söndürüldü

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda çıkan yangına ekipler müdahale etti.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, İstanbul'daki bir metro istasyonunda yürüyen merdivenin onarım çalışmaları yapılırken görülüyor. Çalışma alanı güvenlik bariyerleriyle çevrilmiş durumda ve birkaç teknik personel yürüyen merdivenin içine eğilerek tamir işlemleri yapıyor. Çalışanlardan biri maskeli, diğer çalışanlar da merdivenin içinde ya da çevresinde bulunuyor. Arkada başka yolcular ve teknik ekip çalışanları yer alırken, bazı kişiler telefonla konuşuyor. İstasyonun iç kısmında çeşitli mağazalar ve otomatlar göze çarpıyor. Bu görüntü, metroda arıza sonrası yürütülen teknik müdahale sürecini yansıtıyor.
Fotoğraf: AA / İbrahim Halil Aktürk

İstanbul’da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. angınla birlikte durak içerisinde oluşan yoğun dumandan yolcular etkilenirken, istasyon seferlere kapatıldı.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Açıklamada, Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılacağı kaydedildi. Yangın, söndürüldü.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
istanbul metrosu Yenikapı metroda yangın kent haberi
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