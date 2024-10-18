"Yenidoğan çetesine" ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan fezlekenin gönderildiği Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini tamamladı.

İddianamede, ölen 10 bebeğin "maktul", 5 kişinin "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğünün "suçtan zarar gören", 19 hastane ve sağlık şirketi "malen sorumlu", 47 kişi de "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, şüphelilerin, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek, olması gerekenden daha uzun süre yoğun bakımda tutup SGK’den yüksek ücret tahsil ettikleri, bazı hasta yakınlarından fazladan para alınarak maddi çıkar elde edildiği ve karın çoğunluğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi şüphelilerle paylaşıldığı belirtildi.

Bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı anlatılan iddianamede, bu noktada esas amacın bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi değil maddi açıdan en fazla kazanç elde edilmesi olduğu kaydedildi.

AA’nın haberine göre; iddianamede doktor F. S. örgütün “elebaşı” olarak yer aldı. Suç örgütünün sevk ve idaresini doktor İ. G. ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü G. M. Ö.’nün yaptığı belirtildi.

İddianamede, suç örgütünün esas amacının “işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yaparak SGK'den üst sınırdan ödeme almak olduğu” aktarıldı.

İddianamede, şüpheliler F. S. ve İ. G.’nin 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Şüpheli G. M. Ö. hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istendi.

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen iddianamede, ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi.

İddianame, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Fezlekede 19 hastanenin ismi geçiyor

Çetenin organize şekilde çalıştığı 19 özel hastanenin isimleri de belli oldu. Polis fezlekesinde yer verilen listede eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesi Özel Avcılar Hospital Hastanesi de yer alıyor.

Hastanelerin ismi şöyle:

1- Akabe Sağlık Tesisleri

2-Doğamed Sağlık Hizmetleri

3-Ekip Sağlık Hizmetleri

4-Güney Hastanesi Sağlık Hiz.

5-Medilife Sağlık Hizmetleri

6-Özel Avcılar Hospital Hastanesi

7-Özel Avrupa Şafak Hastahanesi

8-Özel Bağcılar Medlife Hastanesi

9-Özel Doğa Hospital

10-Özel İstanbul Şafak Hastanesi

11-Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri

12-Refik Arslan Sağlık Hizmetleri

13-Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

14-Silivri Kolan Hastanesi

15-Yonca Sağlık Hizmetleri

16- Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi

17- GMZ Sağlık Hizmetleri

18- Özel Reyap İstanbul Hastanesi

19- Özel TRG Hospitalist Hastanesi

İki hastane kapatıldı

Öte yandan iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıktı.

İddianamede adı geçen hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi.

Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla "Hastane kapalıdır" şeklinde bilginin yer aldığı, hastanenin kapı girişinin ise iki dubayla bağlanıp kapatıldığı gözlendi.

(RT)