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HABER
Yayın Tarihi: 4 Aralık 2024 10:47
 ~ Son Güncelleme: 4 Aralık 2024 15:55
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"Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında ikinci operasyon

"Yenidoğan Çetesi" soruşturması kapsamında düzenlenen eşzamanlı operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheli gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında ikinci operasyon

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 14 şüpheli daha gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre; İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında, yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen, organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket eden 16 şüpheli daha belirledi.

Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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Yeni müfettiş raporları

Öte yandan, bugünkü operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin bebek ölümlerinde ihmali bulunduğu ve suç eyleminde yer aldığına ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerce 28 Eylül 2024 ve 11 Kasım 2024 tarihli raporlar hazırlandığı öğrenildi.

Buna göre, SGK Başkanlığınca özel hastanelerde tedavi gören bebek hastalara günlük 8 bin lira ödeme yapıldığı için hastane görevlilerinin iyileşen ve taburcu edilmesi gereken bebekleri, ödeme almaya devam edebilmek için hastanelerde tutmayı sürdürdükleri belirlendi.

Masraflardan kaçınmak için bahse konu yoğun bakım ünitelerinde bulunması zorunlu doktor personelin bulundurulmadığı, yalnızca resmi kayıtlarda görevli olarak gösterildiği, ancak bebeklerin durumları ağırlaştığı gün veya saatlerde görevli gösterilen doktorların başka yerde oldukları anlaşıldı.

Bebek hastaların durumu kötüleştiğinde görevli doktorların hastaneye gitmedikleri, bunun da bebeklerin ölümüyle sonuçlandığı ortaya anlaşıldı.

Yoğun bakım ünitelerinde hemşirelerin çalıştırıldığı, acil durumlarda telefonla hemşirelerin birbirlerine hangi müdahalede bulunmaları gerektiğini telkin ettikleri, hasta yakınları doktorla görüşmek istediğinde ise hemşirelerin kendilerini doktor olarak tanıttıkları yönünde bulgular elde edildi.

Yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerin günlük epikriz raporlarının da gerçeğe aykırı düzenlendiği tespit edildi.

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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
yenidoğan çetesi
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