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HABER
Yayın Tarihi: 19 Ekim 2024 17:50
 ~ Son Güncelleme: 19 Ekim 2024 17:50
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‘Yenidoğan çetesi’ soruşturmasında 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi

Olayla ilgili Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazı gönderdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
‘Yenidoğan çetesi’ soruşturmasında 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilip bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç elde edildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'daki 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen yazıda, şöyle dendi:

"Teftiş Kurulu Başkanlığının 28 Eylül 2024 tarihindeki sayılı inceleme raporu ve ekleri ile mezkur rapora istinaden Bakanlık makamından alınan 18 Eylül 2024 tarihli onay gereği alınmış olunan ve yazı ekinde yer alan makam onayları doğrultusunda işlem uygulanması, uygulanan bu işlemlerin, Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin 'Faaliyetin durdurulması durumunda hastalara ilişkin işlemler' başlıklı 65/A maddesinde yer alan 'Özel hastanenin tamamında veya bir kısmında faaliyetin geçici olarak durdurulması veya ruhsatın iptal edilmesi söz konusu olduğunda müdürlük tarafından öncelikle mevcut yatan hastalarla ilgili tespit yapılır.

“Nakli mümkün olmayan hastaların tedavilerinin tamamlanmasından ve nakli mümkün olanların da diğer hastanelere nakillerinden sonra özel hastanenin faaliyeti durdurulur. Bu durumdaki hastanelere yeni hasta kabulü yapılamaz.' hükmü doğrultusunda yürütülmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

"Yenidoğan çetesine" ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı
"Yenidoğan çetesine" ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı
18 Ekim 2024

Hastaneler

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen ve ruhsatları iptal edilen hastaneler şöyle:

Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
yenidoğan çetesi yenidoğan hakları sağlık sistemi
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