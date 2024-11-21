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Yayın Tarihi: 21 Kasım 2024 08:26
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2024 10:42
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"Yenidoğan Çetesi"ni araştırma komisyonunun üyeleri belli oldu

AKP'li İshak Şan'ın başkanlığındaki komisyon toplam 22 üyeden oluşacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Yenidoğan Çetesi"ni araştırma komisyonunun üyeleri belli oldu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Bazı özel hastanelerin SGK’yı dolandırdığı ve yenidoğan bebek ölümlerine sebebiyet verdiği iddiasıyla yargılanan 47 kişilik "Yenidoğan Çetesi"ne ilişkin dava devam ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) konuya dair bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verdi.

Bebek ölümlerinin tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na üye seçimine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar doğrultusunda, özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin nedenlerinin araştırılması, yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik bakım servislerindeki uygulamaların ve mevzuatın gözden geçirilmesi, ayrıca alınması gereken önlemlerin belirlenmesi için çalışmalar yapılacak.

Komisyonun başkanlığına AKP Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan getirildi. Başkanvekili olarak AKP Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, komisyon sözcüsü olarak AKP Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk ve kâtip üye olarak MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy seçildi.

Komisyonda görev alan diğer milletvekilleri şöyle:

  • AKP Afyon Milletvekili Hasan Arslan
  • CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman
  • AKP Bayburt Milletvekili Orhan Ateş
  • CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala
  • MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık
  • DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo
  • AKP Elazığ Milletvekili Erol Keleş
  • AKP İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük
  • AKP İstanbul Milletvekili Şengül Karslı
  • CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer
  • AKP İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu
  • AKP İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan
  • DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
  • AKP Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü
  • Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap
  • İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat
  • CHP Samsun Milletvekili Murat Çan
  • CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba
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(EMK)

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