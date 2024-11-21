"Yenidoğan Çetesi"ni araştırma komisyonunun üyeleri belli oldu

Bazı özel hastanelerin SGK’yı dolandırdığı ve yenidoğan bebek ölümlerine sebebiyet verdiği iddiasıyla yargılanan 47 kişilik "Yenidoğan Çetesi"ne ilişkin dava devam ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) konuya dair bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verdi.

Bebek ölümlerinin tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na üye seçimine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar doğrultusunda, özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin nedenlerinin araştırılması, yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik bakım servislerindeki uygulamaların ve mevzuatın gözden geçirilmesi, ayrıca alınması gereken önlemlerin belirlenmesi için çalışmalar yapılacak.

Komisyonun başkanlığına AKP Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan getirildi. Başkanvekili olarak AKP Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, komisyon sözcüsü olarak AKP Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk ve kâtip üye olarak MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy seçildi.

Komisyonda görev alan diğer milletvekilleri şöyle:

AKP Afyon Milletvekili Hasan Arslan

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman

AKP Bayburt Milletvekili Orhan Ateş

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo

AKP Elazığ Milletvekili Erol Keleş

AKP İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük

AKP İstanbul Milletvekili Şengül Karslı

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer

AKP İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu

AKP İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu

AKP Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba

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(EMK)