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HABER
Yayın Tarihi: 3 Kasım 2024 16:00
 ~ Son Güncelleme: 4 Kasım 2024 09:22
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'Yenidoğan çetesi' haberi nedeniyle gözaltı alınan gazeteciler serbest

“Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği” yönündeki haber üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe ve Gazete Pencere'den Nilay Can adli kontrolle serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
'Yenidoğan çetesi' haberi nedeniyle gözaltı alınan gazeteciler serbest
Fotoğraf: halktv.com.tr

Bakırköy Cumhuriyeti Başsavcılığı, “Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği” yönündeki haberler nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda ‘Yenidoğan çetesi’ olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığı iddiasını yalanlamıştı.

Anadolu Ajansı’nın konuya ilişkin haberinde şu ifadeler yer aldı:

“Bazı internet haber siteleri ve sosyal medyada ‘Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi’ şeklindeki gerçeği yansıtmayan paylaşımların, toplumda adalet duygusunu zedelemeyi amaçladığı, yargı ve devletin diğer kurumlarının basın yayın yoluyla aşağılandığı, haber ve paylaşımların ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret’ ve ‘iftira’ suçlarını oluşturduğu belirlendi.”

Söz konusu haberi ilk yayımlayan Halktv.com.tr Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe ve Gazete Pencere Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nilay Can'ın da aralarında bulunduğu bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.

Gazeteciler serbest bırakıldı

Dün akşam gözaltına alındıktan sonra geceyi nezarethanede geçiren Dinçer Gökçe ve Nilay Can, öğle saatlerinde İrem Çiçek ile beraber adliyeye sevk edildi.

Halk TV’nin haberine göre, savcılık ifadelerinden sonra Gökçe ve Can, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avukat Çiçek'e ev hapsi

Avukat İrem Çiçek, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda “Ortada suç yok ancak ifadeye çağırma yerine gözaltı ve yakalama var” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında gözaltı kararı olduğunu belirten Çiçek, “Her ne olursa olsun bu davayı da tüm detaylarıyla takip edeceğim” dedi.

Avukat İrem Çiçek, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakime ifade veren Çiçek'e ev hapsi verildi.

Çiçek, saat 21.43'te yaptığı paylaşımda, “Yenidoğan Çetesi Davasına gönüllü avukat olarak girmenin ve sürecin takipçisi olmanın cezası TCK 217-a’dan ev hapsi oldu!” diye yazdı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
yenidoğan çetesi Dinçer Gökçe gazetecilere gözaltı
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