'Yenidoğan çetesi' haberi nedeniyle gazetecilere dava

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği" yönündeki haberler nedeniyle Kasım 2024’te gözaltına alıp serbest bıraktığı gazeteci ve avukat 5 kişiye bugün dava açtı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre savcılığın hazırladığı iddianame Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, avukat İrem Çiçek, halktv.com.tr Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe, gazetepencere.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nilay Can, "militerdoktrin1" isimli sosyal medya hesabının sahibi Hüseyin Dicle ve Veysi Dündar, “Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına rağmen" haberi yayından kaldırmamaları nedeniyle "dezenformasyonla" suçlanıyor.

Kamuoyunda ‘Yenidoğan çetesi’ olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığına dair haberlerin ortaya çıkması üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Engin’in görevden alındığını yalanlamıştı.

Gazetecilerin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan birer yıl altışar aydan dörder yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

'Yenidoğan çetesi' haberi nedeniyle gözaltı alınan gazeteciler serbest

(EC)