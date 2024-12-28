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Yayın Tarihi: 28 Aralık 2024 10:35
 ~ Son Güncelleme: 28 Aralık 2024 14:34
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"Yenidoğan Çetesi" davasında firari müdür yakalandı

"Yenidoğan Çetesi" davası kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan Özel Güney Hastanesinin müdürü Ali Dirik yakalandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Yenidoğan Çetesi" davasında firari müdür yakalandı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

“Yenidoğan Çetesi” davasında hakkında tutuklama kararı bulunan Özel Güney Hastanesinin firari müdürü Ali Dirik, Fatih’te yakalandı. Dirik, Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

İstanbul Esenler ilçesinde bulunan Özel Güney Hastanesi, “Yenidoğan Çetesi” soruşturmasında adı geçen hastaneler arasındaydı. Hastane, soruşturma sırasında 20 Ekimde kalıcı olarak kapatıldı.

Dirik, 18 Kasımdan itibaren görülen “Yenidoğan Çetesi” davasında tutuksuz sanık olarak yargılanıyordu. Ancak 3 Aralık'taki duruşmada ara karar veren Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Dink ile birlikte 10 kişinin tutuklanmasına karar vermişti.

'Yenidoğan Çetesi' davası: Tutuksuz 10 hakkında tutuklama kararı
'Yenidoğan Çetesi' davası: Tutuksuz 10 hakkında tutuklama kararı
3 Aralık 2024

Davanın 28 Kasım’da görülen duruşmasında Dirik şöyle konuşmuştu:

"Güney Hastanesinde çalışıyorum. Medisense şirketini daha önce hiç duymadım. Fırat Sarı'yı da tanımam. Hemşire bulma konusunda sıkıntı çekiyoruz. Fırat Sarı'ya bir doktor aracılığıyla ulaşıldı. Danışmanlık adında (kendisinden) hizmet alındı. Baktım ilaç kutuları var. Hemşireleri çağırdım. Hemşirelere 'Bu ilaçları uyguladınız mı' dedim. 'Hayır' dediler. Kullanmadıklarından emin oldum. Fırat Sarı'yı aradım, 'Bunlar SGK'ya fatura edilmiyor' dedim. Yolsuzluk orada başladı. Dosyaları incelemeye başladım, eksiklik vardı. Fırat Sarı'ya eksik dosyaları getirmesini söyledim. Birazını getirdi. İlaçları tarif etmesini söyledim. Tarif edemedi. Hastaneye geldi, tartıştık. Bana 'Savcı tanıdığım var' dedi. Bende artık danışmanlık hizmeti almamaya karar verdim. Ben onların hemşirelerini çıkardım. Yenidoğan yoğun bakımını yeniden düzenlemem gerekti. Damla Atak'ı sorumlu yaptım. Gündüz Doktor Oktay Bey vardı. Şeyhmus Bey'in ayrılması için ihbar süresi vardı. Şeyhmus Bey'in istifasının olduğu gün başka bir doktorun girişini yaptım"

Halen devam eden davada 29’u tutuklu 47 sanık yargılanıyor.

“Yenidoğan Çetesi” davası başladı
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(EC)

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İstanbul
yenidoğan çetesi
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