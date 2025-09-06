“Yenidoğan Çetesi” davasında ara karar açıklandı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2011'de mezun oldu. Üniversite döneminde gazeteciliğe Hürriyet Daily News’ta stajyer olarak başladı. 2011-2012 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırma...

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2011'de mezun oldu. Üniversite döneminde gazeteciliğe Hürriyet Daily News’ta stajyer olarak başladı. 2011-2012 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırma Merkezi ile Hükümet Liderlik Okulu’nda stajyer olarak çalıştı. 2013'te Hürriyet Gazetesi’nde muhabir olarak göreve başladı ve Kasım 2018’e kadar çalıştı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans eğitimi aldı. Gazeteciliğe 2021-2023 yılları arasında Independent Türkçe’de devam etti. Kasım 2023- Şubat 2025 tarihleri arasında Medyascope Haber Merkezi’nde muhabir olarak çalıştı. Eylül 2025’ten beri bianet muhabiri.

Global Liderlik Forumu, Çözüm Odaklı Araştırma Gazetecilik Programı, Yerel Yönetimler Akademisi, Etkili Konuşma ve Yazma konusunda eğitimler aldı. Hürriyet Gazetesi’nde SesVer sayfasında yer alan 'Düşler Tarlası' başlıklı çocuk işçiliğine yönelik haber, Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından '2017 Röportaj Ödülü'ne layık görüldü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi olarak gazetecilikle ilgili çalışmaları takip ediyor. Aldığı yüksek lisans eğitimi ile birlikte özellikle kadınlar, çocuklar gibi toplumda yer alan dezavantajlı gruplara yönelik haberlere öncelik veriyor.