ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Eylül 2025 17:59
 ~ Son Güncelleme: 6 Eylül 2025 20:24
3 dk Okuma

“Yenidoğan Çetesi” davasında ara karar açıklandı

16'sı tutuklu 57 sanığın yargılandığı davada, 3 hemşire tahliye edildi, duruşma 23 Aralık’a bırakıldı.

Gülseven Özkan

Gülseven Özkan

Gülseven Özkan

Görseli Büyüt
“Yenidoğan Çetesi” davasında ara karar açıklandı
Fotoğraf: Gülseven Özkan/bianet

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “Yenidoğan Çetesi” davasında 6’ncı duruşma sona erdi. Mahkeme heyeti 57 sanığın yargılandığı davada 3 hemşirenin tahliyesine 13 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 23 Aralık 2025’e bırakıldı.

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 16'sı tutuklu 57 sanığın yargılandığı “Yenidoğan Çetesi” davasında 6’ncı duruşma yapıldı. Üç gün süren duruşma, bugün sona erdi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada aralarında "çete lideri" olduğu iddia edilen Dr. F.S.'nin de bulunduğu sanıklar hakkında ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti 57 sanığın yargılandığı davada 3 hemşirenin tahliyesine, 13 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 23 Aralık 2025’e ertelendi.

Bugün tahliye edilen hemşiler, T. T., M.H.B., ve D.A. oldu

Böylece 18 Kasım 2024’te başlayan davada şimdiye kadar 20 sanık tahliye oldu. 13 tutuklu sanığın tutukluluk hali devam ederken, 3 isim de firari, 21 sanık ise tutuksuz yargılanıyor.

Tahliye edilen isimler arasında hemşire T.T. de var. T. soruşturmayı yürüten Savcı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden

Mustafa Kemal Zengin'in serbest bıraktırmaya çalıştığı hemşire olarak kamuoyuna yansıdı.

Kendini “müsteşar” olarak tanıtan ve daha sonra tutuklanan Mustafa Kemal Zengin, savcı Yavuz Engin’i makamında tehdit etmişti.

Şimdiye kadar tahliye edilen isimler

1-M.M.: Eski polis/ Devlet Bahçeli'nin eski koruma müdürü/ TRG Hospitalist Genel Müdürü

2- D.K.: CİMER’e şikayette bulunarak soruşturmayı başlatan Duygu Hastanesi’nde hemşire

3- R.K.: Esenyurt Belediyesinde Sağlık İşleri Müdürü:

4-B.M.: Silivri Kolan Hastanesinde Mesul Müdür-Başhekim

5-R.C.: Çorlu Reyap Hastanesi Hasta Sevklerini Kontrolle Görevli Çalışanı

6- G.P. : Avcılar Hospital Hastanesinde Tıbbi Sekreter

7- A.A. : Esenyurt Reyap Hastanesinde Hemşire

8- S.Ü.: TRG Hospitalist Hastanesinde Tıbbi Sekreter

9- M.P.: Çorlu Reyap Hastanesi’nde Tıbbi Sekreter

10- E.A.: Birinci Hastanesi Hasta Hakları Sorumlusu

11- F.Ö.: Esenyurt Reyap Hastanesi'nde Medikal Muhasebeci

12-H.G.: Ambulans Şoförü

13- S.Y. : 122 Acil Çağrı Merkezi çalışanı Serdar Yüksel

14- H.G. : Esenler Güney Hastanesi’nde Hemşire

15- M.D. : Reyap Hastanesi’nde Hemşire

16- N.K. : Hemşire

17- F.A. : 112 Acil Çağrı Merkezi Hasta Sevki Yapan İsim

18- T. T. : Birinci Hastanesi’nde Hemşire/ Savcı Yavuz Engin’in makamında tehdit edilmesi ile gündeme geldi

19- M. H. B. : Bağcılar Şafak Hastanesi Hemşire

20- D. A. : Esenler Güney Hastanesi'nde Hemşire

Firari alan ve haklarında yakalama kararı bulunan isimler :

1- A. A. : Birinci International Hastanesi Sahibi

2- S. Ş. : Avcılar Hospital Hastanesi'nde Hemşire

3- C. H. K.: Beylikdüzü Medilife Hastanesi’nde Hemşire

Davada tutuklu olan 13 isim:

1- F.S. : Özel Reyap Hastanesi’nde Doktor/ Çete lideri olmakla suçlanıyor

2- Ç.D.: Bağcılar Medilife Hastanesi Hemşire

3- H. B. G. : 11 Hastanenin Hasta Takibini Yapan Hemşire

4- H. D. T. : 11 Hastanenin Hasta Takibini Yapan Hemşire

5- S.N.A. : Reyap Hastanesi’nde Hemşire

6- A. D. : Güney Hastanesi Mesul Müdürü

7- C. A. : TRG Hospitalist Hastanesi Hemşire

8- D. E. : Bağcılar Medilife Hastanesi’nde Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde Doktor

9- G. Ö. Ö.  : 112 Acil Çağrı Merkezi Ambulans Şoförü

10- M. G. : TRG Hospitalist Hastanesi’nde Doktor

11- R. K.: Esenler Güney Hastanesi’nde Doktor

12- Ş. Ç. : Birinci Hastanesi'nde Doktor

13- Z. Ö. : Avcılar Hospital Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı/ Doktor (Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun sahibi olduğu hastane)

"Yenidoğan Çetesi" davası: ATK raporu iddianamenin kopyası
"Yenidoğan Çetesi" davası: ATK raporu iddianamenin kopyası
5 Eylül 2025
"Yenidoğan Çetesi" davasında 5’inci duruşma: 19’u tutuklu 58 sanık yargılanıyor
"Yenidoğan Çetesi" davasında 5’inci duruşma: 19’u tutuklu 58 sanık yargılanıyor
30 Haziran 2025

(GÖ/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
yenidoğan çetesi sağlık bebek sağlığı bebek beslenmesi
Gülseven Özkan
Gülseven Özkan
x.com/GulsevenOzkan [email protected] tüm yazıları
İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2011'de mezun oldu. Üniversite döneminde gazeteciliğe Hürriyet Daily News’ta stajyer olarak başladı. 2011-2012 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırma...

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2011'de mezun oldu. Üniversite döneminde gazeteciliğe Hürriyet Daily News’ta stajyer olarak başladı. 2011-2012 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırma Merkezi ile Hükümet Liderlik Okulu’nda stajyer olarak çalıştı. 2013'te Hürriyet Gazetesi’nde muhabir olarak göreve başladı ve Kasım 2018’e kadar çalıştı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans eğitimi aldı. Gazeteciliğe 2021-2023 yılları arasında Independent Türkçe’de devam etti. Kasım 2023- Şubat 2025 tarihleri arasında Medyascope Haber Merkezi’nde muhabir olarak çalıştı. Eylül 2025’ten beri bianet muhabiri.

Global Liderlik Forumu, Çözüm Odaklı Araştırma Gazetecilik Programı, Yerel Yönetimler Akademisi, Etkili Konuşma ve Yazma konusunda eğitimler aldı. Hürriyet Gazetesi’nde SesVer sayfasında yer alan 'Düşler Tarlası' başlıklı çocuk işçiliğine yönelik haber, Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından '2017 Röportaj Ödülü'ne layık görüldü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi olarak gazetecilikle ilgili çalışmaları takip ediyor. Aldığı yüksek lisans eğitimi ile birlikte özellikle kadınlar, çocuklar gibi toplumda yer alan dezavantajlı gruplara yönelik haberlere öncelik veriyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
"Yenidoğan Çetesi" davası: ATK raporu iddianamenin kopyası
5 Eylül 2025
"Yenidoğan Çetesi" davası: ATK raporu iddianamenin kopyası
“Yenidoğan" davası | “İlker vefat etti benim de ölmemi istiyorlar”
4 Eylül 2025
“Yenidoğan" davası | “İlker vefat etti benim de ölmemi istiyorlar”
İLİÇ MADEN FACİASININ 3. DURUŞMASINDA ARA KARAR AÇIKLANDI
Anagold ÇED'e başvurarak İliç'te yeniden üretime geçmeyi hedefliyor
2 Eylül 2025
Anagold ÇED'e başvurarak İliç'te yeniden üretime geçmeyi hedefliyor
Sayfa Başına Git