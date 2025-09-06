“Yenidoğan Çetesi” davasında ara karar açıklandı

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “Yenidoğan Çetesi” davasında 6’ncı duruşma sona erdi. Mahkeme heyeti 57 sanığın yargılandığı davada 3 hemşirenin tahliyesine 13 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 23 Aralık 2025’e bırakıldı.
İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 16'sı tutuklu 57 sanığın yargılandığı “Yenidoğan Çetesi” davasında 6’ncı duruşma yapıldı. Üç gün süren duruşma, bugün sona erdi.
Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada aralarında "çete lideri" olduğu iddia edilen Dr. F.S.'nin de bulunduğu sanıklar hakkında ara karar açıklandı.
Mahkeme heyeti 57 sanığın yargılandığı davada 3 hemşirenin tahliyesine, 13 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 23 Aralık 2025’e ertelendi.
Bugün tahliye edilen hemşiler, T. T., M.H.B., ve D.A. oldu
Böylece 18 Kasım 2024’te başlayan davada şimdiye kadar 20 sanık tahliye oldu. 13 tutuklu sanığın tutukluluk hali devam ederken, 3 isim de firari, 21 sanık ise tutuksuz yargılanıyor.
Tahliye edilen isimler arasında hemşire T.T. de var. T. soruşturmayı yürüten Savcı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden
Mustafa Kemal Zengin'in serbest bıraktırmaya çalıştığı hemşire olarak kamuoyuna yansıdı.
Kendini “müsteşar” olarak tanıtan ve daha sonra tutuklanan Mustafa Kemal Zengin, savcı Yavuz Engin’i makamında tehdit etmişti.
Şimdiye kadar tahliye edilen isimler
1-M.M.: Eski polis/ Devlet Bahçeli'nin eski koruma müdürü/ TRG Hospitalist Genel Müdürü
2- D.K.: CİMER’e şikayette bulunarak soruşturmayı başlatan Duygu Hastanesi’nde hemşire
3- R.K.: Esenyurt Belediyesinde Sağlık İşleri Müdürü:
4-B.M.: Silivri Kolan Hastanesinde Mesul Müdür-Başhekim
5-R.C.: Çorlu Reyap Hastanesi Hasta Sevklerini Kontrolle Görevli Çalışanı
6- G.P. : Avcılar Hospital Hastanesinde Tıbbi Sekreter
7- A.A. : Esenyurt Reyap Hastanesinde Hemşire
8- S.Ü.: TRG Hospitalist Hastanesinde Tıbbi Sekreter
9- M.P.: Çorlu Reyap Hastanesi’nde Tıbbi Sekreter
10- E.A.: Birinci Hastanesi Hasta Hakları Sorumlusu
11- F.Ö.: Esenyurt Reyap Hastanesi'nde Medikal Muhasebeci
12-H.G.: Ambulans Şoförü
13- S.Y. : 122 Acil Çağrı Merkezi çalışanı Serdar Yüksel
14- H.G. : Esenler Güney Hastanesi’nde Hemşire
15- M.D. : Reyap Hastanesi’nde Hemşire
16- N.K. : Hemşire
17- F.A. : 112 Acil Çağrı Merkezi Hasta Sevki Yapan İsim
18- T. T. : Birinci Hastanesi’nde Hemşire/ Savcı Yavuz Engin’in makamında tehdit edilmesi ile gündeme geldi
19- M. H. B. : Bağcılar Şafak Hastanesi Hemşire
20- D. A. : Esenler Güney Hastanesi'nde Hemşire
Firari alan ve haklarında yakalama kararı bulunan isimler :
1- A. A. : Birinci International Hastanesi Sahibi
2- S. Ş. : Avcılar Hospital Hastanesi'nde Hemşire
3- C. H. K.: Beylikdüzü Medilife Hastanesi’nde Hemşire
Davada tutuklu olan 13 isim:
1- F.S. : Özel Reyap Hastanesi’nde Doktor/ Çete lideri olmakla suçlanıyor
2- Ç.D.: Bağcılar Medilife Hastanesi Hemşire
3- H. B. G. : 11 Hastanenin Hasta Takibini Yapan Hemşire
4- H. D. T. : 11 Hastanenin Hasta Takibini Yapan Hemşire
5- S.N.A. : Reyap Hastanesi’nde Hemşire
6- A. D. : Güney Hastanesi Mesul Müdürü
7- C. A. : TRG Hospitalist Hastanesi Hemşire
8- D. E. : Bağcılar Medilife Hastanesi’nde Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde Doktor
9- G. Ö. Ö. : 112 Acil Çağrı Merkezi Ambulans Şoförü
10- M. G. : TRG Hospitalist Hastanesi’nde Doktor
11- R. K.: Esenler Güney Hastanesi’nde Doktor
12- Ş. Ç. : Birinci Hastanesi'nde Doktor
13- Z. Ö. : Avcılar Hospital Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı/ Doktor (Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun sahibi olduğu hastane)
