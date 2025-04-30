"Yenidoğan çetesi" davasında ara karar: 10 kişi tahliye edildi

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 10 kişinin tahliyesine karar verdi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, avukatların savunmaları alındı.

Fırat Sarı'nın asistanı Sümeyye Nur Taşçı'nın avukatı, duruşma savcısının tutukluluk halinin devamı yönündeki görüşüne itiraz etti.

Müvekkilinin kredi dışında bir geliri olmadığını, borçlarının bulunduğunu, haklarının kendisine teslim edilmesini beklediklerini belirterek tahliye talebinde bulundu.

Savcı tutuklulukların devamını istedi

Tutuklu hemşire Tuğçe Toptemel'in avukatı da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçuna ilişkin somut bir olay olmadığını, örgüt olsa dahi müvekkiline örgütte yer verilemeyeceğini iddia etti.

Tuğçe Toptemel'in diğer sanıklarla bağlantısı olmadığını iddia ederek "Müvekkilim 'Opera' bebeğin yaşaması için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Tutukluluk yerine adlı kontrol tedbiri uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.

Yenidoğan Çetesi Davası'nda ara karar: 4 tutuklu sanık tahliye edildi

Duruşma savcısı, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etmişti. Duruşmada savunma yapan diğer avukatlar ise müvekkillerinin tahliye edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların tamamlanmasının ardından ara kararını açıklamak üzere duruşmaya 2 saat ara verdi.

10 kişi tahliye edildi

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, 10 sanık için tahliye kararı verdi.

Tutuklu sanıklardan Tıbbi Sekreter Aslı Alemdağ, Tıbbi Sekreter Gözde Polat, Doktor Bener Mansuroğlu, Hemşire Fehmi Alperen, Esenyurt Belediyesinde Sağlık İşleri Müdürü Renas Kılıç, Sağlık memuru Remzi Karaca, Tıbbi Sekreter Müberra Palabıyık, Hemşire Deniz Korkmaz, TRG Hospitalist Hastanesi idari müdürü Murat Mantuş ve Tıbbi Sekreter Senanur Ünlü'nün tahliyesine karar verildi.

Tahliye olan sanıklar hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Geri kalan 19 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken duruşma 30 Haziran saat 10.00'a ertelendi.

Ne olmuştu? İstanbul'da gerek olmadığı halde özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin olarak Büyükçekmece Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılmış, soruşturmayı yürüten savcı Y.E. ise makamında tehdit edilmişti. Olayın ortaya çıkması kamuoyunda infial yaratırken, 22'si tutuklu, 47 şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Savcı tehdit edilmişti Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Y.E'nin, bu soruşturmayı yürüttüğü sırada, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse suikast yapılacağı ve ailesine zarar verileceği yönünde tehdit edilmesine ilişkin yürütülen ayrı soruşturmada da 12 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. 4 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 3'ü hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.

(AB)