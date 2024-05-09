Yeniden yargılanan gazeteci Zehra Doğan beraat etti

Gazeteci-Ressam Zehra Doğan hakkındaki hapis cezası bozularak beraatine karar verildi.

Doğan için Mardin'in Nusaybin ilçesinde gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından yapılan yargılamada dijital medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verilmişti.

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MA’daki habere göre, yaklaşık 2 yıl cezaevinde tutulduktan sonra tahliye edilen Doğan hakkında, kanunda yapılan değişiklik sonucunda Yargıtay’a yaptığı başvurunun ardından dosyasının bozulması üzerine yeniden yargılama kararı verildi. Yeniden başlayan yargılamadaki ilk duruşma bugün görüldü.

Mardin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Doğan’ın avukatı Emrah Akbulut katıldı.

Savcılık, Doğan hakkında üzerine atılı suçlamanın “kanunda suç olarak düzenlenmediği” gerekçesiyle beraat kararı verilmesini istedi. Mütalaaya karşı savunması istenen avukat, dosyada müvekkilin mahkûmiyetini gerektirecek herhangi bir paylaşımı olmadığı kanaatinde olduğunu, bu nedenle müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ettiklerini söyledi.

Mahkeme, Doğan hakkında savcılık mütalaası kapsamında üzerine atılı suçlamanın kanunda suç olarak düzenlenmediği gerekçesiyle beraat kararı verdi.

(EMK)