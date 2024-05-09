ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 9 Mayıs 2024 16:38
 ~ Son Güncelleme: 9 Mayıs 2024 16:40
1 dk Okuma

Yeniden yargılanan gazeteci Zehra Doğan beraat etti

Mardin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Doğan’ın avukatı Emrah Akbulut katıldı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
Yeniden yargılanan gazeteci Zehra Doğan beraat etti
Fotoğraf: kedistan.net

Gazeteci-Ressam Zehra Doğan hakkındaki hapis cezası bozularak beraatine karar verildi.

Doğan için Mardin'in Nusaybin ilçesinde gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından yapılan yargılamada dijital medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verilmişti.

Zehra Doğan Cezaevi Günlerini Anlattı: Atölyem Ranzamın Altıydı
Zehra Doğan Cezaevi Günlerini Anlattı: Atölyem Ranzamın Altıydı
1 Mart 2019
Zehra Doğan'ın "Özgür Gündem Zindan"ı Tate Modern'de
Zehra Doğan'ın "Özgür Gündem Zindan"ı Tate Modern'de
24 Ocak 2020

MA’daki habere göre, yaklaşık 2 yıl cezaevinde tutulduktan sonra tahliye edilen Doğan hakkında, kanunda yapılan değişiklik sonucunda Yargıtay’a yaptığı başvurunun ardından dosyasının bozulması üzerine yeniden yargılama kararı verildi. Yeniden başlayan yargılamadaki ilk duruşma bugün görüldü.

Mardin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Doğan’ın avukatı Emrah Akbulut katıldı.

Savcılık, Doğan hakkında üzerine atılı suçlamanın “kanunda suç olarak düzenlenmediği” gerekçesiyle beraat kararı verilmesini istedi. Mütalaaya karşı savunması istenen avukat, dosyada müvekkilin mahkûmiyetini gerektirecek herhangi bir paylaşımı olmadığı kanaatinde olduğunu, bu nedenle müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ettiklerini söyledi.

Mahkeme, Doğan hakkında savcılık mütalaası kapsamında üzerine atılı suçlamanın kanunda suç olarak düzenlenmediği gerekçesiyle beraat kararı verdi.

(EMK)

zehra doğan Kürt gazeteciler mahpus gazeteciler mahpus gazetecilere baskılar
ilgili haberler
Yüksek yargıdan Zehra Doğan kararı: Hukuka aykırılık bulunmuştur
29 Şubat 2024
/haber/yuksek-yargidan-zehra-dogan-karari-hukuka-aykirilik-bulunmustur-292538
Zehra Doğan’dan Amini protestosu: Yalnız değiliz
29 Eylül 2022
/haber/zehra-dogan-dan-amini-protestosu-yalniz-degiliz-267813
“NEHATÎYE DÎTIN / GÖRÜLMEMİŞTİR”
Zehra Doğan: Ben gelemesem de sanatım Türkiye'de
9 Ekim 2020
/haber/zehra-dogan-ben-gelemesem-de-sanatim-turkiye-de-232390
Zehra Doğan'ın "Özgür Gündem Zindan"ı Tate Modern'de
24 Ocak 2020
/haber/zehra-dogan-in-ozgur-gundem-zindan-i-tate-modern-de-219114
Zehra Doğan, Ceylan Önkol’u Londra Sokaklarına Çizdi
6 Ekim 2019
/haber/zehra-dogan-ceylan-onkol-u-londra-sokaklarina-cizdi-214037
Journalist Zehra Doğan Released: Sise Bingöl Says ‘I Will Stand Upright on My Feet’
25 February 2019
/haber/journalist-zehra-dogan-released-sise-bingol-says-i-will-stand-upright-on-my-feet-205808
ilgili haberler
Yüksek yargıdan Zehra Doğan kararı: Hukuka aykırılık bulunmuştur
29 Şubat 2024
/haber/yuksek-yargidan-zehra-dogan-karari-hukuka-aykirilik-bulunmustur-292538
Zehra Doğan’dan Amini protestosu: Yalnız değiliz
29 Eylül 2022
/haber/zehra-dogan-dan-amini-protestosu-yalniz-degiliz-267813
“NEHATÎYE DÎTIN / GÖRÜLMEMİŞTİR”
Zehra Doğan: Ben gelemesem de sanatım Türkiye'de
9 Ekim 2020
/haber/zehra-dogan-ben-gelemesem-de-sanatim-turkiye-de-232390
Zehra Doğan'ın "Özgür Gündem Zindan"ı Tate Modern'de
24 Ocak 2020
/haber/zehra-dogan-in-ozgur-gundem-zindan-i-tate-modern-de-219114
Zehra Doğan, Ceylan Önkol’u Londra Sokaklarına Çizdi
6 Ekim 2019
/haber/zehra-dogan-ceylan-onkol-u-londra-sokaklarina-cizdi-214037
Journalist Zehra Doğan Released: Sise Bingöl Says ‘I Will Stand Upright on My Feet’
25 February 2019
/haber/journalist-zehra-dogan-released-sise-bingol-says-i-will-stand-upright-on-my-feet-205808
Sayfa Başına Git