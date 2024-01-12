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Yayın Tarihi: 12 Ocak 2024 11:04
 ~ Son Güncelleme: 12 Ocak 2024 11:05
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Yeniden Refah Partisi: Kanal İstanbul bile Kurum'u desteklememek için yeterli

Murat Kurum'un İBB adaylığını eleştiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal, seçmenlerinin AKP’yle işbirliğine olumsuz baktığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yeniden Refah Partisi: Kanal İstanbul bile Kurum'u desteklememek için yeterli
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine iki ay kalmışken, siyasi partilerin yerel yönetimlere talip olan adayları açıklanmaya başladı. AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adayı olarak duyurulan Murat Kurum’a ise eleştiriler gelmeye devam ediyor.

Kurum’un İBB adaylığıyla ilgili Halk TV canlı yayında konuşan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanvekili Doğan Aydal, "Kanal İstanbul beka sorunumuzdur bizim. Bu sebep bile Murat Kurum'un İBB Başkanı olmaması için yeterlidir,” dedi.

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Portre: 17-25 Aralık’tan İstanbul adaylığına Murat Kurum
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“Tabanımız istemiyor”

Aydal’ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

“Erdoğan, Yeniden Refah’ı arka bahçesi gibi görmeye çalıştı. Ortada uzlaşma niyeti yoktu. Kanal İstanbul beka sorunumuzdur bizim. Bu sebep bile Murat Kurum'un İBB Başkanı olmaması için yeterlidir. Bizim bir partiye güç verişimizi ciddiye almadıklarını gördüm. Onların bizimle yaptığı toplantıları havanda su dövme toplantıları olduğunu fark ettik. Bizim tabanımız da onları istemiyor.

“AKP'li arkadaşlar diyorlar ki 'bizi desteklemezseniz CHP kazanacak.' Biz AKP'ye kazandırmak için var olan bir parti değiliz. Anlaşamayabiliriz, öyle de gözüküyor. Bizimle İstanbul adaylarını da paylaşmadılar. 

“Murat Kurum isminde Emine Erdoğan'ın etkisi olduğunu düşünüyorum. Murat Kurum beyefendiyle tanışıyorum, gayet beyefendi biri. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemde poşetten başka bir şey var mı aklınızda kalan? 25 kuruşluk poşet... Onda bile mantık hatası var. Cumhurbaşkanının eşi önem veriyor diye bunun peşine düşüldü. 

“AKP aday çıkaramıyor”

“Biz Murat Kurum'u deprem döneminde de gördük. Algı yönetimi ile kurulmuş bir söylem geliştiriyor Murat Kurum. AKP hiç olmadığı kadar sıkıntıda, aday bile bulamıyor. 

“Dikkatinizi çekmiştir, en sıkıntılı şehirlerde bile eski adaylarını yeniden gösterdi. Bunlardan en dikkat çekenlerinden biri Kocaeli. Tahir Büyükakın iki metro vadetmiş ikisi de yok. Temiz hava demiş her gün zehir soluyoruz. Temiz su vadetmiş, sular pis. Tramvay yapacağım demiş, bir tanesi bile bitmemiş. Bütün bu olmazlar içinde bile aynı kişiyi aday yapıyorsa AKP çok çaresiz demektir. Ankara, İstanbul ve İzmir'i kaybedince de kendisini yenilmiş sayacak.” (TY)

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