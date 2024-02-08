Yeniden Refah Partili Aşıla: Sıfır karbon, sıfır insan demektir
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında iklim krizi ve taslağı belli olan İklim Kanunu’yla ilgili konuştu.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, "Karbon ayak izi, sıfır karbon insanlığı ama öncelikle kobay ülke olarak gördükleri ülkemizi bitirme projesidir,” diyen ve meteorolojik olayların dalgalanma gösterebileceğini, bunun iklim krizi olmadığını vurgulayan Aşıla, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“İnsanı ve insanlığı yok etmeye çalışan Siyonizm şimdi de 'iklim krizi' kisvesi altında çok daha tehlikeli bir planla karşımızdadır. Gerçekten iklim değişmişse yeryüzünde yaşam sona ermiş demektir. Karbon ayak izi, sıfır karbon insanlığı ama öncelikle kobay ülke olarak gördükleri ülkemizi bitirme projesidir. İnsanın yüzde 17'si karbondur. Sıfır karbon, sıfır insan demektir.
"Türkiye'ye borç para verecek elitokrasinin ilk şartı 'iklim kanunu ve karbon vergileri' olacaktır. İklim kanunu, küresel şeytanlara teslimiyettir, insanlığa ihanettir, rahmani düzene savaş ilân etmektir.”
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“Arka plan”
İklim kanunu teklifinin TBMM'ye geldiğinde kabul edilmemesi için uğraşacaklarını belirten Aşıla, "Ülkemizin ve milletimizin geleceğini küresel emperyalizmin sömürü ve kölelik politikalarına kurban etmeyelim," dedi.
Salgın döneminde yaptıkları uyarılarda ne kadar haklı olduklarının bugün görüldüğünü söyleyen Aşıla, "Şimdi de iklim değişikliğinin arka planlarındakiler ile ilgili uyarılarımızı yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne küreselci emperyalist oligarşinin dayattığı hiçbir yıkım politikasına Türk milletinin onayı yoktur ve olmayacaktır," yorumunu yaptı.
İklim inkârcılığı
Aşıla'nın açıklamaları, sağ popülist siyasetteki hakim yaklaşımlardan biri olan "iklim inkârcılığı"nı çağrıştırdı. Peki, iklim inkârcılığı nedir?
İklim inkârcılığı veya iklim krizi inkârcılığı, bilimsel kanıtlara dayanan iklim krizi gerçeğini reddeden veya küresel ısıtmanın insan faaliyetleri tarafından neden olduğuna dair şüpheci veya inkârcı bir tutum sergileyen bir görüş veya hareketin adı.
İklim inkârcıları genellikle iklim bilimine veya iklim krizine dair kanıtlara karşı çıkarak, iklim krizi endişelerini küçümseyebilir veya görmezden gelebilirler.
İklim krizi inkârcıları, iklim bilimcilerinin ve uzmanların yaptığı araştırmaları sorgulayabilirler, bilimsel verileri çarpıtabilirler veya bilimsel olmayan argümanlar sunabilirler.
Sıfır karbon nedir?
İklim kriziyle mücadelede kullanılan bir kavram. Temel olarak, sıfır karbon hedefi, bir organizasyonun, bir şirketin, bir ülkenin veya bir yurttaşın, sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmeyi amaçlayan bir taahhüt. Genellikle karbondioksit (CO2) gibi sera gazlarının atmosfere salınımının azaltılması veya atmosferden uzaklaştırılması yoluyla gerçekleştirilir.
"Sıfır karbon" hedefi, aşağıdaki adımları içerebilir:
- Enerji verimliliğinin artırılması: İşletmeler veya bireyler, enerji kullanımını optimize ederek ve daha verimli teknolojilere geçerek karbon salınımını azaltabilirler.
- Temiz enerji kullanımı: Fosil yakıtlara dayalı enerji üretiminden vazgeçilerek yenilenebilir enerji kaynaklarına (güneş, rüzgar, hidroelektrik vb.) yönelmek, sıfır karbon hedeflerini destekler.
- Karbon emisyonlarını telafi etmek: Sıfır karbon hedeflerine ulaşmak için karbon emisyonlarını dengelemek amacıyla karbon kredileri satın almak veya ağaçlandırma projelerine yatırım yapmak gibi yöntemler kullanılabilir.
- Karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik politika ve düzenlemeler: Ülkeler veya bölgeler, sıfır karbon hedeflerine ulaşmak için çeşitli politika ve düzenlemeleri uygulayarak endüstrileri, işletmeleri ve bireyleri sera gazı emisyonlarını azaltmaya teşvik edebilirler.
Sıfır karbon hedefi, küresel olarak iklim kriziyle mücadelede önemli bir rol oynar ve bu hedefe ulaşmak için çeşitli sektörlerde ve düzeylerde çaba gösterilir. (TY)