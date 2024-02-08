Yeniden Refah Partili Aşıla: Sıfır karbon, sıfır insan demektir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında iklim krizi ve taslağı belli olan İklim Kanunu’yla ilgili konuştu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, "Karbon ayak izi, sıfır karbon insanlığı ama öncelikle kobay ülke olarak gördükleri ülkemizi bitirme projesidir,” diyen ve meteorolojik olayların dalgalanma gösterebileceğini, bunun iklim krizi olmadığını vurgulayan Aşıla, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İnsanı ve insanlığı yok etmeye çalışan Siyonizm şimdi de 'iklim krizi' kisvesi altında çok daha tehlikeli bir planla karşımızdadır. Gerçekten iklim değişmişse yeryüzünde yaşam sona ermiş demektir. Karbon ayak izi, sıfır karbon insanlığı ama öncelikle kobay ülke olarak gördükleri ülkemizi bitirme projesidir. İnsanın yüzde 17'si karbondur. Sıfır karbon, sıfır insan demektir.

"Türkiye'ye borç para verecek elitokrasinin ilk şartı 'iklim kanunu ve karbon vergileri' olacaktır. İklim kanunu, küresel şeytanlara teslimiyettir, insanlığa ihanettir, rahmani düzene savaş ilân etmektir.”

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“Arka plan”

İklim kanunu teklifinin TBMM'ye geldiğinde kabul edilmemesi için uğraşacaklarını belirten Aşıla, "Ülkemizin ve milletimizin geleceğini küresel emperyalizmin sömürü ve kölelik politikalarına kurban etmeyelim," dedi.

Salgın döneminde yaptıkları uyarılarda ne kadar haklı olduklarının bugün görüldüğünü söyleyen Aşıla, "Şimdi de iklim değişikliğinin arka planlarındakiler ile ilgili uyarılarımızı yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne küreselci emperyalist oligarşinin dayattığı hiçbir yıkım politikasına Türk milletinin onayı yoktur ve olmayacaktır," yorumunu yaptı.