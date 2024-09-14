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Yayın Tarihi: 14 Eylül 2024 10:56
 ~ Son Güncelleme: 14 Eylül 2024 11:15
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Yeniden gözaltına alınan Salim Güran'ın çalışanı tutuklandı

Serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınan Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın işçisi R.A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yeniden gözaltına alınan Salim Güran'ın çalışanı tutuklandı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve yeniden gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

AA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında dün (13 Eylül) tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınan R.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen ve Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A., savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Narin Güran cinayeti
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