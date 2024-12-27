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Yayın Tarihi: 27 Aralık 2024 18:07
 ~ Son Güncelleme: 27 Aralık 2024 18:19
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Yeniden görülen Nezir Tekçi davasında savcı beraat istedi

Savcı, Nezir Tekçi'yi "canavarca hisle kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan Emekli Albay Ali Osman Akın ile Yarbay Kemal Alkan'ın beraatlerine karar verilmesi yönünde mütalaa verdi: "Suçu işlediklerine dair somut delil yok."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yeniden görülen Nezir Tekçi davasında savcı beraat istedi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yekmal köyünde 28 Nisan 1995'te çobanlık yaptığı sırada gözaltına alınan ve bir askerin itirafları sonucunda katledildiği açığa çıkan Nezir Tekçi'nin ölümüne dair davanın duruşması görüldü.

Emekli Albay Ali Osman Akın ile Yarbay Kemal Alkan'ın "Tekçi'yi canavarca bir his sevki ile veya işkence ve tazip ile kasten öldürme" suçuyla yeniden yapılan yargılamanın 7'nci duruşmasına Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya, Tekçi ailesi avukatları ve sanık Kemal Alkan'ın avukatı katıldı.

Sanık Ali Osman Akın ve avukatı mazeret sunarak duruşmaya katılmadı.

Duruşmayı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eskişehir İl Örgütü ile Yaşam Bellek Özgürlük Derneği, Hafıza Merkezi izledi.

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Zamanaşımı riski var

MA'nın haberine göre; Tekçi ailesi avukatları, dosyadaki zamanaşımı riskine dikkat çekerek, dinlenmeyen tanıkların dinlemesi talebinden vazgeçilmesini ve iddia makamının mütalaasını mahkemeye sunmasını istedi.

Mütalaasını mahkemeye sunan iddia makamı, sanıklar hakkında üzerine atılı suçu işlediklerine dair somut delil bulunmadığını savunarak, beraatlerini istedi.

Dava ertelendi

Tekçi ailesi, iddia makamının mütalaasını incelemek ve beyanlarını hazırlamak üzere süre talebinde bulundu. Talebi kabul eden mahkeme, bir sonraki duruşmayı 10 Ocak 2025'e erteledi.

“Çobanı Önce Vurdular Sonra Mayınla Patlattılar”
GÖZALTINDA ÖLDÜRME
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Ne olmuştu?

Nezir Tekçi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yekmal köyünde, 28 Nisan 1995'te çobanlık yaparken askerler tarafından gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınmadı.

2010'da Yunus Şahin, askerlik yaptığı dönemde, Tekçi'nin ölümüne tanık olduğunu belirterek savcılığa ifade verdi. Şahin'in ifadeleri üzerine öldürme emrini verdiği belirtilen emekli Albay Ali Osman Akın ile Yarbay Kemal Alkan hakkında Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Dava dosyası daha sonra "güvenlik" gerekçesiyle Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Mahkemeye yapılan başvurular, üzerine olayın meydana geldiği yerde keşif kararı alındı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıldı.

22 Kasım'da yapılan keşif kazısında bulunan kemikler, mermi kovanları ve kıyafet parçaları Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ancak insan kemikleri bulunamadı. 11 Eylül 2015'de mahkeme sanıkların üzerlerine atılı suçların sabit olmadığını savunarak, temyiz yolu açık olmak üzere emekli Albay Ali Osman Akın ile Yarbay Kemal Alkan'ın oy birliği ile beraatlerine karar verdi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi 27 Mart 2018'te beraat kararını onadı.

Tekçi ailesi avukatlarının Anayasaya hükümlerine aykırılık iddiaları nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
nezir tekçi davası
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