Yeniden Avrupa Birliği: Türkiye ile yakınlaşma masada

T24’ten Metin Kaan Kurtuluş, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile yakınlaşmaya yeşil ışık yaktığını yazdı.

Gelecek hafta yapılacak AB zirvesinin taslak sonuç bildirgesinden kesitler aktaran Kurtuluş, taslak metinde Türkiye’nin donmuş üyelik müzakereleri ile ilgili bir vurgu olmadığını, sadece ilişkilerin geliştirilmesine dair ifadeler içerdiğini belirtti.

AB liderlerinin Türkiye ile Brüksel hattında ilişkilerin “aşamalı, orantılı ve geri çevrilebilir şekilde Avrupa Konseyi’nin daha önce aldığı kararlar çerçevesinde ilerletilmesini” talep edeceğini ifade eden Kurtuluş taslak metnin 9. maddesinden şu alıntıyı yaptı:

“Avrupa Konseyi; Yüksek Temsilci ve Komisyon’un AB-Türkiye siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri konusunda değerlendirmelerini göz önünde bulundurarak AB-Türkiye ilişkileri hakkında bir stratejik müzakere yaptı. Avrupa Konseyi, önceki Konsey kararları doğrultusunda ve gerektiğinde AB Konseyi'nin ilave yönlendirmesine tabi olarak aşamalı, orantılı ve geri döndürülebilir bir şekilde ortak bildirime ilişkin çalışmaların ilerletilmesini talep eder.”

Kurtuluş’a göre “geri çevrilebilir şekilde” ifadesi, AB’nin süreç sırasında Türkiye’nin attığı bir adımı “yanlış” bulmaları durumunda gümrük birliği modernizasyonu ve vize kolaylığı gibi konularda alınacak kararları iptal edebileceğine işaret ediyor.

Kıbrıs şartı

Taslak metinde ayrıca Kıbrıs sorununa da vurgu var. Sonuç bildirgesi kabul edilirse AB, bir kez daha Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler’in belirlediği çerçevede ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun bir şekilde çözülmesini talep edecek.

AB’nin siyasi yönünü belirlemekle yükümlü olan ve üye ülkelerin başbakan/ devlet başkanlarından oluşan Avrupa Konseyi, 17-18 Nisan’da toplanacak.

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(HA)