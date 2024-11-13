Yeni Zelanda'da hükümet bakım evlerinde istismara uğrayan 200 bin kişiden resmen özür diledi

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, 200 bine yakın çocuk ve savunmasız yetişkinin devlet ve kilise bakımı altındayken istismara uğraması nedeniyle salı günü parlamentoda özür dilerken, "Olanlar yürek parçalayıcıydı. Yanlıştı. Bunlar asla yaşanmamalıydı." dedi.

Yeni Zelanda'yı sarsan cinsel istismar vakaları nedeniyle hükümet açıklama yaptı. Temsilciler Meclisinde konuşma yapan Başbakan Christopher Luxon, yaşananların korkunç olduğunu dile getirirken "Bakım altındayken istismara, zarara ve ihmale uğrayan herkes için hükümet adına özür diliyorum. Bu özrü kendi hükümetlerim ve önceki hükümetler adına tüm mağdurlardan diliyorum.” dedi.

Hükümetin konuyla ilgili çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Başbakan, gelecek yıl 12 Kasım’da Ulusal Anma Günü düzenleneceğini ve sokak adları, kamu tesisleri isimleri gibi kanıtlanmış failler adına yapılan anıtlar ve unvanların kaldırılması için çalışmaların başlayacağını söyledi.

İki yüz bin istismardan sonra mevzuat değişikliği

Yeni Zelanda’da istismara maruz kalan çocuklar ve bakıma muhtaç yetişkinler konusunda yıllardır süren geniş çaplı soruşturma temmuzda sonuçlanmış, devlet kurumları ve kiliselerde 1950-2019 yılları arasında 200 bin çocuk veya bakıma muhtaç yetişkinin istismara uğradığı ortaya konmuştu. Raporda mağdurların tecavüz, kısırlaştırma, elektrik şoku gibi saldırılara maruz kaldığı, mağdurların arasında zihinsel ve fiziksel engellilerinin bulunduğu kaydedilmişti.

"Bakımda İstismarla Mücadele Mevzuatında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", salı günü Mecliste ilk kez okundu.

Tasarıyla birden fazla yasada yapılacak değişikliklerle şu önlemler getirilecek:

* Bakım altındaki çocukların çıplak aranmasına son verilecek ve adli gençlik kurumlarını teftişe gelenlere yeni arama yetkileri sağlanacak.

* Küçük çocuklarla çalışan kişilere yönelik kısıtlamalar güçlendirilecek.



* Devlet kurumlarının daha iyi kayıt tutması sağlanacak.

* Ceza Kanunu savunmasız yetişkin tanımına engelliliğin de dahil edilmesini sağlayacak şekilde değiştirilecek.



Bu yasa tasarısı, Başbakan Christopher Luxon'un 200 bini aşkın istismar mağduruna yayınladığı tarihsel resmi özrün ardından Meclise sevk edildi.

Luxon'un özrü

New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, birkaç kez özür dilediği konuşmasında Luxon, "Çok daha iyisini hak ediyordunuz ve Yeni Zelanda size daha iyisini veremediği için çok özür diliyorum." dedi.

“İstismara uğradığınızı bildirmek için öne çıktığınızda size inanılmadığı için özür diliyorum.

"Bulunduğunuz yerlerdeki personel, gönüllüler ve bakıcılar gibi pek çok kişinin bu durumu görmezden gelmesi ve istismarı durdurmaması ya da bildirmemesi nedeniyle özür diliyorum.

"Devletin bakımı altındaki insanlar üzerindeki denetiminin bu kadar zayıf olmasından dolayı özür diliyorum."

Tazminatlar

Hayatta kalanların çoğu için maddi tazminatın çok önemli olduğuna dikkat çeken Luxon, hiçbir paranın bu istismarı telafi edemeyeceğine yönelik düşüncelerini de tekrar etti.

Mevcut telafi planının amaca uygun olmadığını kabul eden Başbakan "Yeni sistem üzerinde çalışırken mevcut sistemdeki kapasiteyi artırmak" için 32 milyon dolarlık hükümet fonu sağlayacağını duyurdu.

"Fakat sizi temin ederim ki niyetimiz gelecek yıl yeni bir tek telafi sisteminin faaliyete geçmesidir." dedi.

Başbakan ayrıca, özrün birinci yıldönümü vesilesiyle gelecek yıl 12 Kasım'da bir Ulusal Anma Günü düzenleneceğini de açıkladı.

"Bu bize, durup, katlanmak zorunda kaldığınız şeyler üzerinde düşünme fırsatı verecek ve gelecekteki istismarları önlemek için elimizden gelen her şeyi yaptığımızdan emin olmamızı sağlayacak."

(AEK)