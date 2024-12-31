Yeni yılınız kutlu olsun!

2024'ün son dakikaları yaklaşırken kalabalıklar Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul’da kutlamalarının yığıldığı Beyoğlu İstiklal Caddesi ve kentin diğer meydanlarında toplanmaya başladı.

İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 17.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 69 olarak kaydedildi.

Beyoğlu'da kalabalık yoğunlaşırken güvenlik önlemleri de artırılıyor. Taksim meydanında polis önlemleri göze çarptı.

Avrupa yakasında yeni yıl

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstabullular ve turistler, akşam saatlerinden başlayarak kentin en hareketli bölgeleri Taksim, Beşiktaş, Ortaköy, Nişantaşı ve Kadıköy meydanlarında ve caddelerde toplanmaya başladı.

Avrupa Yakası'nda, her yıl kutlamaların merkezi olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde toplanan kalabalık, yeni yıla yaklaşırken alanı doldurup taşırdı.

Gece yarısı, kalabalıklar, geri sayım ve alkışlar eşliğinde yeni yılı coşkuyla karşıladı.

İstanbullular yeni yıla havai fişeklerin oluşturduğu büyük gürültü kirliliği altında girseler de 2025'in gelişini dans ederek ve birbirlerine sarılarak kutlamaktan geri kalmadılar

Ortaköy Sahili'nde dilek balonları

Beşiktaş'taki kutlamaların merkezi Ortaköy Sahili'nde toplanan vatandaşlar, sokak sanatçılarının verdikleri konsere katıldı.

Boğaz'a karşı havai fişek gösterisilerinin egemen olduğu kutlamalar sırasında, yeni yılı karşılayan çok sayıda kişi gösterileri cep telefonuyla kaydetti.

Yurttaşlar yeni yılı sevinç çığlıklarıyla ve dans ederek karşılarken, birçok kişi de yeni yılın ilk dakikalarında gökyüzüne dilek balonları bıraktı.

Şişli Belediyesi'nin ışıklı takları

Nişantaşı'nda yılbaşı kutlamaları, Abdi İpekçi Meydanı'nda gerçekleşti. Meydanda bir araya gelenler müzikler eşliğinde eğlendi.

Şişli Belediyesi'nin düzenlemesinde, cadde boyunca kurulan ışıklı taklar ve aydınlatma düzenekleri bölgeyi aydınlatırken, meydandaki LED ışıklarla süslenmiş geyik figürleri, fayton ve "2025" yazılı ışık dekoru da yurttaşların ilgisini topladı.

Alanda toplananlar, ışıklandırılan ağaçların altında ve dekorların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar da meşaleler yakıp geri sayım eşliğinde yeni yıla "merhaba" dedi. Belediyenin süslediği meydanda yeni yılı karşılayanlar coşkuyla eğlendiler.

Kadıköy İskele'de yeni yıl

Anadolu Yakası'nda da 2025'in gelişini Kadıköy Çarşı ve İskele başta, meydanlarda bir araya gelen yurttaşlar coşkuyla karşıladı.

Gece yarısı yüzlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını açarak geri sayım eşliğinde yeni yıla girdi. Bu yakada da havai fişeklerin oluşturduğu gürültü kirliliğine karşın sevinç çığlıklarıyla müzik eşliğinde dans edildi.

Bağdat Caddesi'nde toplananlar da yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yaptı.

Ankaralılar da meydanlarda

Ankaralılar yeni yılı, Kızılay Meydanı başta olmak üzere kentin işlek caddelerinde karşıladı.

Başkentliler akşam saatlerinden başlayarak Kızılay Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi ve Kuğulu Park gibi alanlarda toplanmaya başladı.

Ankara'da emniyet güçleri, gösteri alanlarında geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik kontrol noktalarında polislerin üst araması yapmasının ardından yurttaşların geçişlerine izin verildi.

Kalabalık yerlerde atlı polisler de göreve çıktı.

Havanın çok soğuk olmasına karşın Ankaralılar, 00.00'da meydanlarda 2025'e coşkuyla "merhaba" dedi.

(AEK)