Yeni yılın ilk günü her yerde kar var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni yılın ilk günü, 1 Ocak 2026 itibariyle sert kış koşullarının kendisini duyurmaya başlayacağını bildirdi ve uyarılar yayınladı.

MGM'nin bildirimine göre,1 Ocak 2026 Perşembe günü için Batıda, Doğuda ve Güneydeki büyükşehirlerde kar, buzlanma ve don riski güncel.

İstanbul: Kuvvetli kar sağanakları

Kent genelinde hava parçalı ve çok bulutlu; yer yer kuvvetli kar sağanakları ve karla karışık yağmur bekleniyor. AKOM ve Valilik, özellikle yüksek kesimlerde gizli buzlanma riskine karşı sürücüleri uyarıyor.

Ankara: Isı -9° C düzeyine düşecek

Başkentte dondurucu soğuk hakim olacak. Sıcaklıkların bir önceki güne göre 8 derece birden düşerek -9 dereceye kadar inmesi, kar yağışıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.

Bursa: Kar yağışı

Soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve sıcaklık düşüşüyle birlikte buzlanma riski var.

İzmir: Fırtına

Güney Ege genelinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanması olasılığı var. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi öngörülüyor.

Van: Kar kalınlığı 20 cm

Kentte durum "kritik" olarak nitelendi. Yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) ve buzlanma nedeniyle 341 yerleşim yerinin yolu kapandı. MGM, Van ve çevresi için kuvvetli kar uyarısını yineledi.

Diyarbakır: Kar ve fırtına

Kentte çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı bir hava bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı geçerli

Adana: Çukurova'da yağmur, yükseklerde kar yağışı

Kent merkezinde yağmurlu bir hava hakim. Aladağ ve Saimbeyli gibi yüksek rakımlı kuzey ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma etkili. Ayrıca Antalya Körfezi ve Doğu Akdeniz açıklarında kuvvetli fırtına (9 kuvvetinde) uyarısı verildi.

Bölgelerde fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarıları

Doğu bölgeleri: İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, yükseklerde yer yer 80 km/saat) bekleniyor.

Kar ve yağış uyarıları

Marmara: Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri (Karasu, Kaynarca vb.) için yer yer kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Batı Karadeniz: Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyı kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli kar yağışı (10-20 cm) bekleniyor.

Ege ve Akdeniz: Ege'nin doğusu ile Isparta çevresinde kar yağışı, Antalya'nın batı ve doğu kesimlerinde ise yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.

Buzlanma, don ve çığ tehlikesi

Buzlanma: Türkiye genelinde iç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Çığ riski: Doğu Anadolu'daki yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde kuvvetli rüzgarla birlikte çığ tehlikesi var.

(AEK)