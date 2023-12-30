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Yayın Tarihi: 30 Aralık 2023 15:37
 ~ Son Güncelleme: 30 Aralık 2023 15:44
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CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI

"Yeni yılda kayıplarımızdan vazgeçmeme kararlılığımızı büyüteceğiz"

Cumartesi Anneleri/İnsanları, bu yılın son buluşmasında “2024’ün umudu, direnci, dayanışmayı büyüttüğümüz bir yıl olmasını diliyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Yeni yılda kayıplarımızdan vazgeçmeme kararlılığımızı büyüteceğiz"
Fotoğraf: Cumartesi Anneleri/X

Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın 979. hafta buluşması bugün Galatasaray Meydanı'nda, polis bariyerlerinin önünde yapıldı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nden Zeynep Yıldız tarafından okunan açıklamada, “Yarın yılbaşı. Herkes yılbaşı hazırlıklarıyla meşgulken, biz 979.kez Galatasaray Meydanı’ndaki bariyerlerin önündeyiz. Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen ne yazık ki Galatasaray Meydanı üzerindeki kısıtlamalar biçim değiştirerek devam ediyor” denildi.

“Biz bu yılbaşında, geçen yılın muhasebesini ‘Kayıplarımızı bulmak için neler yaptık?’ sorusuyla yapacağız” diyen Yıldız, 2024’te de kayıplardan vazgeçmeme kararlılığını ve onlara ulaşma umudunu büyüteceklerini belirtti.

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2023’ün özeti

Zeynep Yıldız, geride bıraktıkları yılın engellemeler, gözaltılar ve yargılanmalarla geçtiğini belirterek şunları kaydetti:

“Anayasa’nın, hukukun yok hükmünde olduğu gerçeğini defalarca tecrübe ettik. İktidar, gözaltında kaybedilen insanlarımızın akıbetlerinin açığa çıkarılması, suçun fail ve sorumlularının cezalandırılması görevini yerine getirmedi. İnkâr ve cezasızlıkta ısrar etti. Kısacası hukukun üstünlüğünün erozyona uğradığı, yargının intikamcı siyasi niyetlere araç edildiği ve hukuk sisteminde ağır tahribatın meydana geldiği bir yılı geride bırakıyoruz.”

Yeni yılda hukukun üstünlüğünün tesisi ve insan hakları ihlallerini durdurmak için sorumluluk almayı sürdüreceklerini vurgulayan Yıldız, “Kamu otoritelerinden hak ve özgürlüklerimize saygı göstermelerini talep etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Yaşam ve barış temennisi

Zeynep Yıldız, “Savaşla, ölümle, diğer devletlerin suskunluğunun fail devletleri daha da cesaretlendirdiği insanlık suçlarıyla geride bıraktığımız yılın yerine yaşamla, barışla devam edecek yeni yıllar temennimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. 2024’ün umudun, direncin, dayanışmayı büyüttüğümüz bir yıl olmasını diliyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

(VC)

cumartesi anneleri Cumartesi Anneleri/İnsanları galatasaray meydanı
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