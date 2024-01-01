Yeni yılda hangi yeni düzenlemeler hayatımıza girdi?

Yeni yılla birlikte bazı düzenlemeler de hayata geçti. Bunlardan bazıları şöyle:

*Bugünden itibaren restoran, lokanta ve kafeler kapı önlerine fiyat listesi koyacak. Günlük kiralık evler için belge almak artık zorunlu.

*Liste masaların üzerinde de yer alacak. Yazılar ve fiyat, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde olacak. Amaç, tüketici mağduriyetini önlemek.

*Bugünden itibaren turizm amaçlı konut kiralamalarında da yeni dönem başladı. Kayıt dışılığı engellemek amacını taşıyan düzenlemeyle konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik sözleşmeden önce izin belgesi alınacak.

Yolcu taşımacılığında da yeni dönem

*İzin belgesi bulunmadan konutlarını bu amaçla kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmek için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi almadan kiralamaya devam edenlere 500 bin lira idari para cezası kesilecek.

*Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere araç takip cihazı takma şartı getirildi.

Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde "Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi"ne elektronik ortamda iletilecek.

*Cep telefonu IMEI numaraları kayıt işlemleri, ithalatçı ya da imalatçı için tahsis edilen hesap ile gerçekleştirilecek. Yetkisiz hesaplar IMEI kaydı yapamayacak.

*İnşaat demiriyle ilgili takip düzenlemesi devreye alındı. İnşaat demirleri, üretim ve ithalat aşamasından binalarda kullanım aşamasına kadar izlenecek. Sistem verileri, bakanlıkların bilgi sistemine aktarılacak.

(EMK)