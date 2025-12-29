ENGLISH KURDÎ
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:10
 SG: Son Güncelleme: 29.12.2025 13:24
Okuma Okuma:  1 dakika

"Yeni yılda çocuk hakları unutulmasın"

Foça Barış Kadınlarının yeni yıl etkinliğinin teması, "Çocuk Hakları" olurken etkinliğe katılanların ortak vurgusu, "Adil, barışçı, özgür ve refah içinde bir gelecek için çocuğun insanca yaşam hakkı sağlansın" oldu.

BİA Haber Merkezi



"Yeni yılda çocuk hakları unutulmasın"

Evrensel'den Gözde Tüzer Korkmaz'ın haberine göre, Foça Barış Kadınları İnisiyatifi, bu yılki yılbaşı etkinliğinde, "Bugün biraz çocuk olacağız. Onlarla birlikte farklı renkler ve dileklerle süslü yeni yıl kartları yapacağız" çağrısıyla bir araya geldiler.

"Birlikte eğlenip oyunlar oynayacak ve birbirimize minik hediyeler vereceğiz. Kısa bir zamanda da olsa daha güzel bir dünya kurmanın mutluluğunu yaşayacağız" diyen Foça Barış Kadınları İnisiyatifinin gelenekselleşen etkinliğin adresi yine Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı oldu.

"Hepimizin gözü önünde yaşanan bir çocuk katliamı"
"Çocuğun insanca yaşam hakkı"

Her geçen gün artan ekonomik kriz, şiddet ve baskı ortamının çocukları da olumsuz etkilediği vurgusu yapılan etkinlikte "Okul sıralarından ailelere, spor alanlarından sokaklara kadar her alanda yaygınlaşan nefret dili kalıcı bir barış ve kardeşliğin kurulması ve insanca yaşam için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" denildi.

Foça Barış Kadınları, etkinlikte adil, barışçıl, özgür ve refah içinde bir gelecek için çocuğun insanca yaşam hakkının sağlanmasını talep ettiler.

(NÖ)

