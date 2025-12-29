"Yeni yılda çocuk hakları unutulmasın"

Evrensel'den Gözde Tüzer Korkmaz'ın haberine göre, Foça Barış Kadınları İnisiyatifi, bu yılki yılbaşı etkinliğinde, "Bugün biraz çocuk olacağız. Onlarla birlikte farklı renkler ve dileklerle süslü yeni yıl kartları yapacağız" çağrısıyla bir araya geldiler.

"Birlikte eğlenip oyunlar oynayacak ve birbirimize minik hediyeler vereceğiz. Kısa bir zamanda da olsa daha güzel bir dünya kurmanın mutluluğunu yaşayacağız" diyen Foça Barış Kadınları İnisiyatifinin gelenekselleşen etkinliğin adresi yine Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı oldu.

DİSK SOSYAL-İŞ'TEN MESEM VE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ RAPORU "Hepimizin gözü önünde yaşanan bir çocuk katliamı"

"Çocuğun insanca yaşam hakkı"

Her geçen gün artan ekonomik kriz, şiddet ve baskı ortamının çocukları da olumsuz etkilediği vurgusu yapılan etkinlikte "Okul sıralarından ailelere, spor alanlarından sokaklara kadar her alanda yaygınlaşan nefret dili kalıcı bir barış ve kardeşliğin kurulması ve insanca yaşam için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" denildi.

Foça Barış Kadınları, etkinlikte adil, barışçıl, özgür ve refah içinde bir gelecek için çocuğun insanca yaşam hakkının sağlanmasını talep ettiler.

(NÖ)