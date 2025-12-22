Yeni yıla sayılı günler kala sigara ve içkiye zam gelecek mi?

Yeni yıl yaklaşırken sigara ve alkollü içkilerde beklenen zamlar yeniden gündeme geldi. Vergi artışları ve yükselen maliyetler, 1 Ocak itibarıyla bu ürünlerde yeni fiyat artışlarının kapıda olduğuna işaret ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, mevcut ekonomik tabloya bakıldığında sigarada paket başına yaklaşık 5 TL, alkollü içkilerde ise yüzde 15 ila 20 arasında bir zam öngörüldüğünü söyledi.

Vergi yükü fiyatlara yansıyacak

Elipshaber’de yer alan habere göre, 2025’e girilirken enerji başta olmak üzere birçok temel kalemde fiyat artışı beklenirken, sigara ve alkollü içkilerdeki olası zamların temel nedenini vergi politikaları oluşturuyor.

Özellikle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki artış ile üretim ve dağıtım maliyetlerindeki yükselişin, fiyatlara doğrudan yansıması bekleniyor.

ÖTV oranlarının henüz netleşmediğine dikkat çeken Dündar, kesin zam oranlarının resmi açıklamaların ardından belli olacağını vurguladı. Dündar, “ÖTV oranları açıklandıktan sonra tablo daha netleşecek. Ancak mevcut maliyetler ve vergi yükü dikkate alındığında, alkollü içkilerde yüzde 15 ila 20, sigarada ise paket başına en fazla 5 TL civarında bir artış gündemde” dedi.

