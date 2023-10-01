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Yayın Tarihi: 1 Ekim 2023 13:09
 ~ Son Güncelleme: 1 Ekim 2023 13:33
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Yeni yasama yılı başlıyor

Meclis’in 28. Dönem 2. Yasama Yılı’nın açılış töreni bugün düzenleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/01/yeni-yasama-yili-basliyor-1.jpg
Fotoğraf: AA

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış töreni bugün 13.00’te başladı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki saldırının ardından Meclis ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Meclis yerleşkesine girişlerde kontroller artırıldı, araç girişlerine sınırlama getirildi.

28. Dönem 2. Yasama Yılı'na ilişkin yapılacak programa göre, TBMM Atatürk Anıtı'ndaki tören saat 13.00'te gerçekleştirildi. Saat 14.00'te Meclis Genel Kurulunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış toplantısı yapılacak. Davetliler de açılış toplantısı için Genel Kurula alınacak.

Kurtulmuş’un ardından Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşacak. (AS)

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