Yeni yasama yılı başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış töreni bugün 13.00’te başladı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki saldırının ardından Meclis ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Meclis yerleşkesine girişlerde kontroller artırıldı, araç girişlerine sınırlama getirildi.

28. Dönem 2. Yasama Yılı'na ilişkin yapılacak programa göre, TBMM Atatürk Anıtı'ndaki tören saat 13.00'te gerçekleştirildi. Saat 14.00'te Meclis Genel Kurulunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış toplantısı yapılacak. Davetliler de açılış toplantısı için Genel Kurula alınacak.

Kurtulmuş’un ardından Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşacak. (AS)