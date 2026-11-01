Yeni Yaşam Gazetesi’nin internet sitesine erişim engeli

İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği, 31 Ekim 2026 tarihli ve 2026/11556 sayılı kararıyla Yeni Yaşam Gazetesi’nin yeniyasamgazetesi9.com alan adına erişimi engelledi.

Kararda gerekçe olarak “millî güvenliğin ve kamu düzeninin korunması” gösterildi.

Gazete, yeniyasamgazetesi10.com alan adıyla yayınına devam ediyor.

Önceki erişim engeli kararları

İfade Özgürlüğü Derneği’nin paylaştığı bilgilere göre gazetenin daha önce kullandığı dokuz alan adı için de 2019’dan bu yana farklı sulh ceza hâkimlikleri erişim engeli kararları verdi.

Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hâkimliği, yeniyasamgazetesi.com alan adına 5 Mart 2019’da; Hatay 1. Sulh Ceza Hâkimliği ise yeniyasamgazetesi1.com alan adına 25 Eylül 2020’de ve yeniyasamgazetesi2.com alan adına 8 Mart 2022’de erişim engeli getirdi.

Zonguldak Sulh Ceza Hâkimliği, yeniyasamgazetesi3.com alan adını 26 Ocak 2023’te; Aksaray 1. Sulh Ceza Hâkimliği de yeniyasamgazetesi4.com alan adını 14 Temmuz 2023’te erişime engelledi.

Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hâkimliği, yeniyasamgazetesi5.com alan adına 25 Haziran 2024’te erişim engeli kararı verdi. Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği de aynı alan adı hakkında 2 Ocak 2025’te yeni bir erişim engeli kararı aldı.

Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hâkimliği, yeniyasamgazetesi6.com alan adına 17 Aralık 2024’te, yeniyasamgazetesi7.com alan adına ise 20 Aralık 2024’te erişimi engelledi.

Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hâkimliği de yeniyasamgazetesi8.com alan adı için 2 Ocak 2025’te erişim engeli kararı verdi.

(VC)