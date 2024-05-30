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Yayın Tarihi: 30 Mayıs 2024 10:16
 ~ Son Güncelleme: 30 Mayıs 2024 10:21
1 dk Okuma

Yeni Yaşam Gazetesi 6’ncı yılını kutluyor

Yeni Yaşam etkinliğin, tüm okuyuculara açık ve ücretsiz olacağı bilgisini paylaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yeni Yaşam Gazetesi 6’ncı yılını kutluyor
Fotoğraf: Yeni Yaşam Gazetesi

Yeni Yaşam Gazetesi, yayın hayatının 6’ncı yılında “Yeni Yaşam 6’inci yaşında okurlarıyla buluşuyor” başlığıyla etkinlik düzenliyor. 2 Haziran Pazar günü, Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan etkinlik saat 19.00’da başlayacak.

Yeni Yaşam etkinliğin, tüm okuyuculara açık ve ücretsiz olacağı bilgisini paylaştı.  

Etkinlik programı, sinevizyon gösterimi ile başlayacak ve gecede Mezopotamya Kültür Merkezi (NÇM) sanatçısı Baran Bozyel ile sanatçı Kasım Taşdoğan sahne alacak.

Yeni Yaşam Gazetesi, bundan altı yıl önce "İlk günden bugüne sözümüz hakikatten, kalemimiz doğruluktan hiç şaşmadı" diyerek 22 Nisan’da yeni bir dönem başlatmıştı. "Yeniden Yaşam yine de Yaşam" diyen gazete, yeni ebat, format ve mizanpajıyla okurlarıyla buluşmuştu.

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/haber/hdk-lozan-paneli-yeni-yasamin-oncusu-kurt-kadinlari-282182
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/haber/hasan-cemal-yazi-isleri-muduru-gozaltina-alinan-yeni-yasam-i-ziyaret-etti-277772
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13 Mart 2023
/haber/hdp-15-mayis-sabahi-yeni-yasamin-insasinin-ilk-gunu-275603
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