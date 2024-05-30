Yeni Yaşam Gazetesi 6’ncı yılını kutluyor

Yeni Yaşam Gazetesi, yayın hayatının 6’ncı yılında “Yeni Yaşam 6’inci yaşında okurlarıyla buluşuyor” başlığıyla etkinlik düzenliyor. 2 Haziran Pazar günü, Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan etkinlik saat 19.00’da başlayacak.

Yeni Yaşam etkinliğin, tüm okuyuculara açık ve ücretsiz olacağı bilgisini paylaştı.

Etkinlik programı, sinevizyon gösterimi ile başlayacak ve gecede Mezopotamya Kültür Merkezi (NÇM) sanatçısı Baran Bozyel ile sanatçı Kasım Taşdoğan sahne alacak.

Yeni Yaşam Gazetesi, bundan altı yıl önce "İlk günden bugüne sözümüz hakikatten, kalemimiz doğruluktan hiç şaşmadı" diyerek 22 Nisan’da yeni bir dönem başlatmıştı. "Yeniden Yaşam yine de Yaşam" diyen gazete, yeni ebat, format ve mizanpajıyla okurlarıyla buluşmuştu.

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(EMK)